Дамы от 60 и старше. Как в Минской области проводят свой досуг пенсионеры?

Новости Беларуси. Золотой возраст и чем заняться на пенсии. В Минской области работают десятки кружков по интересам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности в материале Ольги Власовец.

Ольга Власовец, корреспондент:

Возраст спорту не помеха. Пример тому – эти красивые женщины, которые активно занимаются гимнастикой. Наоборот, пожилой возраст – это время, когда можно искать себя и вести активный образ жизни.

В этот кружок принимают дам от 60. И среди гимнасток пожилого возраста есть даже те, которым за 80. Но в зале они все в равных условиях. И цифра в паспорте никак не влияет на занятия. Напротив, упражнения придают сил и здоровья.

Валентина Мельник:

Это мне дает здоровье, силу, бодрость, встречаться со всеми коллегами, с друзьями здесь, на физкультуре. Эти женщины элегантного возраста еще дадут фору молодежи. Разминка, активные упражнения в течение часа, а в конце еще гимнастика для зрения. И, по словам тренера, группа занимается с удовольствием и большим энтузиазмом.

Многие из этих женщин обладают исключительным слухом и сильным голосом. Но запели только на пенсии. Раньше заниматься творчеством было некогда: работа, домашние дела. А сейчас песня и настроение поднимет, и жить помогает.

Лариса Лучина, специалист отделения Территориального центра социального обслуживания населения:

Учим партии, им это интересно. Сначала мы пели на один голос, где-то полгода, потом еще полгода двухголосье, теперь осваиваем трехголосье, подголоски. Им самим нравится.

А тем временем в мастерской кипит творческий процесс. Цветы из бисера, вазы из бумаги, картины из шерсти. От фантазии мастеров глаза разбегаются. И такие красивые вещи женщины научились делать всего пару лет назад. Теперь декоративные изделия украшают их собственные интерьеры или дарят соседям.

Валентина Закирова:

Я то не делала, что теперь делаю. У меня весь дом… Моя спальня полностью заставлена бисером, елочками. Я на Новый год может 12 сделала елочек, я все раздарила.

Красивые, активные и целеустремленные. Они еще раз доказывают, что и за 60 жизнь только начинается: появляется больше времени на себя, спорт и творчество.

Наталья Новохрост, заведующая отделением Территориального центра социального обслуживания населения:

Конечно. Мы бы хотели, чтобы они были настолько активные, чтобы это как-то сохраняло их здоровье, поддерживало на определенном уровне. Где-то их подтолкнуть к движению, собираться, приходить. Что они дома, например, бы оставались, а что собираются, приходят к нам.