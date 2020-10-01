Сотрудник ГУБОПиК: Telegram создаёт ложную уверенность в своей анонимности

Новости Беларуси. Правоохранители вышли на след подпольного бандформирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже накануне мы рассказывали, что оперативники внедрились в группу, координирующую злые умыслы через интернет. Теперь стали известны новые подробности в расследовании уголовного дела об организации массовых беспорядков в Минске.

Задержав в минувшее воскресенье, 27 сентября, на протесте в Минске 22-летнего жителя Лиды, сотрудники милиции вышли на след подпольного бандформирования. С его слов, сотрудники МВД узнали о существовании Telegram-чата, где обсуждают и готовят силовое противостояние милиции. В Минске задержан житель Лиды, который приехал на митинг с целым арсеналом

Понимаешь, надо людей подготовить, чтобы они были готовы на какие-то большие дела, а не только поджигать этим будки. Начнем с этих будок, а дальше пойдем как по накатанной. Упомянутые будки – это табачные киоски, «Табакерки». Они-то и должны были пойти в расход в ходе первой запланированной провокации.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена группа лиц, которые в мессенджере Telegram, в своем чате, обсуждала проведение несанкционированных мероприятий, а также хотели поджигать торговые объекты, устраивать массовые беспорядки, разбивать автомобили. Внедрившись в группу, сотрудникам ГУБОПиК удалось выйти на контакт с одним из участников банды, который впоследствии и дал наводку на остальных членов группы. Задержаны злоумышленники, которые планировали поджигать «Табакерки» и обстреливать милицейские авто

Меня задержали сотрудники, когда я шел к девушке вечером. Подозрение в поджоге табакерки.

Впоследствии также было установлено место сбора участников чата. Им был гараж, принадлежащий одному из членов группы. Но обычное на первый взгляд помещение оказалась настоящим складом с оружием, боеприпасами и горючими смесями

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Указанные лица задержаны, в настоящий момент они признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска. С их участием проводятся следственные действия. По изъятому имуществу планируется назначение ряда экспертных исследований.

Очевидно, что в планы бандформирования входил не просто вандализм, но и что-то более серьезное. Однако подозреваемые уверяют: ни в чем подобном прежде участвовать не доводилось, а в чате просто обсуждался возможный план действий и не более того.

Нет, не поджигали. Мы хотели, но никто не поджигал ничего. В отличие от чата, в жизни задержанный оказался не таким уж смелым и на вопрос отвечал не так рьяно, как рвался совершать противоправные действия. Лучше ничего не делать, потому что сначала не задумываешься, а когда сталкиваешься с этим, ты уже осознаешь: лучше ничего не делать.