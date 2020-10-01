Десятки людей, вернувшись в Израиль, рассказывают о чудесах, которые произошли с ними в Беларуси

Новости Беларуси. Хасиды поблагодарили председателя Гомельского облисполкома за бесценную заботу и помощь паломникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В письме на имя Геннадия Соловья отмечается следующее.

Десятки людей, вернувшихся из Беларуси после Рош ха-Шана в Израиль, приходят на прием к Чернобыльскому ребе и рассказывают о чудесах, которые произошли с ними во время неудачной поездки на могилу рабби Нахмана через Гомель. Одно из них – особое отношение белорусских властей и необыкновенная поддержка местной еврейской общины во главе с ребе Йосефом Жолудевым.

Как сообщалось, 14 сентября украинская сторона приостановила передвижение граждан и транспорта через пункт пропуска «Новые Яриловичи». На нейтральной полосе собрались сотни евреев-хасидов. Паломники следовали в украинский город Умань, чтобы отпраздновать Новый год по еврейскому календарю и поклониться святыне.