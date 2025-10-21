Масштабные учения сил гражданской обороны прошли в Борисовском районе

В современном турбулентном мире нужно быть готовыми к любому развитию событий. Исходя из этой логики, сегодня полигон МЧС под Борисовом погрузился в условия военного времени. Службы гражданской обороны отрабатывали навыки защиты населения и инфраструктуры при нападении противника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом событий наблюдала съемочная группа Даниила Дроботова.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Тишину на полигоне нарушает сирена гражданской обороны, которая сообщает мирным жителям об атаке с воздуха. Следом происходит взрыв на производственном объекте, из-за чего возникает пожар. На место выезжают бригады МЧС и Минздрава.

Один из самых технически сложных эпизодов учений продемонстрировал действия спасателей в условиях масштабных разрушений после условной атаки беспилотного летательного аппарата. Ликвидация возгорания, поиск пострадавших – задействованы все силы и средства. Счет идет на секунды – часть людей находятся под завалами. Для их освобождения спасатели используют гидравлический инструмент, чтобы разобрать нагромождение. Оперативно пострадавших передают медикам. Кульминацией стал эпизод с вертолетной эвакуацией: трое спасателей республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» были подняты с высотной части здания при помощи вертолета Ми-8. В Борисовском районе прошли комплексные учения служб гражданской обороны.

В современных войнах объекты коммунально-энергетической системы становятся одними из самых уязвимых элементов. На полигоне смоделирована авария на трансформаторной подстанции, в результате чего повреждены опоры линии электропередачи. Начался пожар. В тушении огня спасатели применили специальный порошок. Этот метод идеально подходит для ликвидации пожаров на объектах с высоким риском возгорания, включая электростанции и предприятия нефтехимической промышленности.

В рамках учений был отработан один из самых опасных сценариев – атака беспилотного летательного аппарата на резервуар с нефтью. В результате условного удара произошел взрыв и воспламенение хранилища. Сразу после прибытия на место спасатели приступили к охлаждению горящего и соседних резервуаров. Работники МЧС использовали передовые методы тушения – генераторы пены.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Самый главный момент – это, конечно же, организация управления этим процессом. Вот здесь пределов совершенства не бывает, просто-напросто. Любая чрезвычайная ситуация, любой элемент вооруженного нападения на наши объекты не повторяется, они имеют свою особенность. И, обучая личный состав, мы как руководители ставим для себя цель – очень серьезно подготовить систему управления.