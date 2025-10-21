Круглый стол на тему семейных ценностей и традиций прошёл в Минске

Модно быть семьей – это главное, что мы должны донести молодежи. Такой тезис сегодня, 21 октября, озвучила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. В Минске состоялся круглый стол, где в центре внимания были вопросы социальной поддержки, воспитания детей, льгот и гарантий для семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрадно, что в стране растет количество многодетных. Только в Минске их насчитывается более 16 тысяч. А система господдержки не ограничивается выплатами и пособиями. Многодетным семьям предоставляют широкий спектр преференций. Речь идет о трудовых гарантиях, льготном кредитовании, бесплатном питании для школьников и многом другом.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Мы максимально прикладываем все усилия, чтобы институт семьи был популярным, развивался, чтобы мы на самом деле, несмотря на то, что находимся под большим давлением западных «ценностей», все-таки сохранили главную ценность. Это ценность семьи, любви, деторождения, это продолжение рода.

Также сегодня наградили победителей республиканского конкурса на лучшее освещение в прессе темы семейных ценностей. На суд жюри было представлено 73 работы. Жюри определило 12 лучших. Это циклы тематических материалов, сюжеты, фотографии и информационные проекты. Есть среди лауреатов и политический обозреватель нашего телеканала.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Роль средств массовой информации в этом деле как никогда велика. Потому что все, что касается социальных сетей, традиционных СМИ, если мы сделаем так, чтобы быть мамой и папой было модно, чтобы быть мамой и папой было круто, чтобы все понимали и стремились к тому, чтобы у них была семья, действительно хорошая семья, крепкая семья, вот тогда это будет здорово. Тогда мы можем говорить, что мы достигли своей цели.