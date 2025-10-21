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Алейник: только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность

21 октября 2025 17:13
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Только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность. Такова позиция Минска, о которой наша страна не раз заявляла с высоких мировых трибун. Об этом заявил и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Алейник на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве, , рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Алейник: только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность-2

Ускоренная милитаризация, гонка вооружений, военные учения откровенно наступательного характера, в том числе у самых границ Беларуси – все это свидетельство деградации архитектуры международной безопасности. Страны, которые продолжают эскалацию конфликтов и используют их для создания еще больше очагов напряженности, хорошо известны.

Деструктивная политика Запада провоцирует и текущие потрясения в глобальной экономике. Вместо решения социальных вопросов, страны вкладываются в военную сферу. Это ведет к банкротству и росту числа безработных. Несмотря на непростые внешние факторы, Беларусь привержена достижению целей устойчивого развития. Согласно последним данным, наша страна заняла 32-е место среди 167 государств по индексу ЦУР.

# Международная политика # Сергей Алейник

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