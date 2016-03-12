Масленица в Беларуси: какие блины печь и какое чучело сжигать

Еще снег лежит в сюжете (снимали его несколько дней назад), а сегодня уже совсем весеннее настроение. Еще и потому, что Масленица. Александра Кулакова – о том, какие блины печь и какое чучело сжигать.

Масленица для белорусов как Новый год. Наши бабушки и дедушки отмечали этот праздник широко, весело, гуляли целую неделю, пили, ели, песни ели.

Светлана Лешкова, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Румянили щеки себе бураком обязательно. Парни молодые рисовали себе угольком бороду, усы. В общем, это тоже была такая забава.

Итальянец Марко сегодня узнал, что такое Масленица. Он работает два года в одном из минских ресторанов. И сегодня узнает, какая она на вкус, белорусская кухня, и главное угощение этой недели – блины.

Крепе. Так в Италии называют блины, как и во Франции. Их здесь не принято есть со сливочным маслом или со сметаной. Марко Якетта готовит это блюдо с рикоттой, баклажанами или мортаделлой.

Марко Якетта, шеф-повар минского ресторана (Италия):

Как относятся итальянцы к тому, чтобы целую неделю есть блины? Понятно, у нас такой традиции нет. У нас есть традиция, например, круглый год кушать пасту.

В Беларуси масленичный блин выпекался из всех зерновых культур. Выбирала хозяйка пшеничную, овсяную муку. Но самой смакотой принято считать гречишный блин (из гречневой муки). Хотя самый правильный блин на Масленицу, пожалуй, тот рецепт, который бы передавался из поколения в поколение.

Кристина Астахович, помощник директора ресторана:

Бабушка, которая передавала мне этот рецепт, говорила о том, что очень часто они добавляли туда именно картофель, тертый на мелкой терочке.

Масленичное чучело зовут Марена. Ее делали из колосьев прошлогоднего урожая. И в этом наши предки видели особый смысл.

Иван Крук, этнограф, писатель:

У тым годзе быў цудоўны ураджай. І таму самы лепшы сноп, які пакідалі спецыяльна для Масленіцы, яго разрывалі і разносілы кожны па сваім прысядзельным участках і ўтаптывалі ў снег.

Сжигание Марены – языческий обряд. Это символ смерти, прощание со всем старым. Но в то же время приветствие чего-то нового – природы, весны и жизни.