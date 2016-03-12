Необычный брак зарегистрировали в Витебской области: жениху – 64, невесте – 78 лет

Новости Беларуси. Необычный брак зарегистрировали в Сенненском районе на Витебщине. Союз этих двух сердец в очередной раз доказал истину: любви все возрасты покорны. И ей, и ему за 60. Но для обоих брак – первый. Молодожены признаются: всю жизнь искали друг друга. И почтенный возраст их ничуть не смущает. Наоборот, вместе со свидетельством о браке они обрели и вторую молодость. Историю любви пожилых «молодых» выслушала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ей – 78. Но за эти годы она так и не смогла построить семью. Неудачная первая любовь оставила свой отпечаток.

Лариса Грушевская, постоялец отделения круглосуточного пребывания «Богданово»:

Ждала, ждала, он обещал приехать, но не приехал. (И после этого перестали верить мужчинам?) Да, вообще перестала верить.

Ему – 64. Импозантный мужчина и вечный холостяк. В молодости его сравнивали с именитым киноактером и даже называли Крамаровым.

Михаил Дунец, постоялец отделения круглосуточного пребывания «Богданово»:

Я любил разъезды, командировки и прочее, прочее. Женоненавистником был. Семейных уз не хотел.

Встретились они полтора года назад. Оба по воле судьбы попали в Богдановское отделение круглосуточного пребывания. И вот тут, как шутят сами молодожены, их охватили нешуточные чувства.

Михаил Дунец, постоялец отделения круглосуточного пребывания «Богданово»:

Мы встречались:

- Здравствуйте.

- Доброе утро.

И все, и пошли.

Лариса Грушевская, постоялец отделения круглосуточного пребывания «Богданово»:

Мы не знакомы были почти тут. А там, в реабилитационном, познакомились ближе. Меня тронуло то, что он говорит: «Я очень доволен, что я могу чем-то тебе помогать». Ходили вместе.

Михаил Дунец, постоялец отделения круглосуточного пребывания «Богданово»:

Я доволен, если я кому-то нужен.

Их глаза, к сожалению, уже почти не видят, но светятся от счастья. Ведь совсем недавно впервые в жизни они стали супругами.

Надежда Василенок, заведующий отделением круглосуточного пребывания «Богданово»:

Двое молодых интересных людей просто пришли ко мне в кабинет и говорят: «Вы знаете, а мы очень хотим жить вместе». Я уже замечала, что между ними это все есть, эта искра, любовь, взаимопонимание, уважение, помощь. Они очень нужны друг другу.

Расписывали молодых в местном сельсовете.

Елена Горбачева, управляющий делами Богдановского сельского совета:

Я, наверное, волновалась больше, чем они. Настолько мне было трогательно. Я так считаю, у них искренняя любовь. Они так переживали, и это отражалось на моем настроении.

Лучшим свадебным подарком для молодоженов стали отдельные апартаменты. А еще – возможность встречать весну, крепко держась за руки.

Михаил Дунец, постоялец отделения круглосуточного пребывания «Богданово»:

Черт не одни лапти стопал, пока нас вместе собрал!