Фестиваль красоты «Золотой подснежник» прошел в Гомеле

Новости Беларуси. Свадебные, вечерние, подиумные, повседневные и фантазийные. Фестиваль красоты «Золотой подснежник» собрал в Гомеле мастеров парикмахерского искусства, нейл-дизайнеров и визажистов со всей страны. Посетители могли не только задать вопросы профессионалам, но и поучаствовать в многочисленных мастер-классах. Творческие работы оценил корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельский фестиваль, пожалуй, один из самых представительных в Беларуси. В нынешнем году почти 100 участников. Фантазийные, модные, креативные причёски – всего полтора десятка номинаций. И какой же праздник красоты без свадебной тематики!

Ксения Дамковская, модель:

Это ежедневные репетиции, тренировки. Волосы страдают, но, как говорится, красота требует жертв!

В невесту Ксения превратилась всего за полчаса. Именно столько отводится профессионалу на работу.

Сергей Белявский, участник республиканского фестиваля красоты:

За несколько месяцев начинаешь готовиться. Продумываешь работу, складываешь ее из элементов и стараешься, чтобы эти элементы ты успел сделать за отведённый промежуток времени.

Если в невестах на «Золотом подснежнике» недостатка не было, то женихов с подходящей шевелюрой нужно было поискать. Корифей гомельского фестиваля Никита Усольцев секреты причёски Элвиса Пресли раскрывал на специальном манекене.

Никита Усольцев, участник республиканского фестиваля красоты:

Укладывал сегодня вот эту замечательную болванку. Это мужская классическая укладка. Довольно сложно. Не все мастера берутся её делать, потому что очень кропотливая и трудная работа. Нужно соблюсти идеальные формы.

Открытием фестиваля стали работы в стиле «тату-стрижка». Сложные узоры, выстриженные на затылках и висках моделей, произвели впечатление даже на опытное жюри.

Марина Музыченко, участник республиканского фестиваля красоты:

Этот образ – граф Дракула. Дело в том, что я очень люблю брутальных мужчин. Поэтому и решила создать именно такой образ.

Дмитрий Пахвалов, модель:

Я думаю, мастеру под силу изменить не только образ, но немножечко и самого человека.

Говоря об особенностях нынешнего фестиваля, организаторы отмечают возраст участников. Модная индустрия Беларуси стремительно молодеет.

Александр Никитенко, директор республиканского фестиваля красоты:

Тенденции таковы, что наши участники стали достаточно молодые. Молодежь достаточно перспективная и талантливая. Они показывают достаточно высокие результаты.

Индивидуальное мастерство участников не могло не сказаться и на общем уровне фестиваля. Уже следующий «Золотой подснежник» будет иметь статус международного.