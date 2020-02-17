«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие

По одному отверстию от пули эксперты могут определить откуда, с какого расстояния, под каким углом и из чего стреляли.
По одному отверстию от пули эксперты могут определить откуда, с какого расстояния, под каким углом и из чего стреляли.
В управлении ГКСЭ по г. Минску даже есть собственная коллекция оружия.
Зачастую она помогает определить пригодность патронов и их состояние.
Михаил Вабищевич, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по г. Минску:
Производим экспериментальную стрельбу с замерением скорости полёта. И уже относим патрон, самодельно снаряжённый, к категории боеприпаса либо нет. В зависимости, какие будут поражающие свойства у пули.
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Дмитрий Пашкевич, заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по г. Минску:
По мерам техники безопасности оружие нужно отстреливать из укрытия. Соответствующим образом нужно быть экипированным. То есть маска с забралом, бронежилет.
После того как был произведен выстрел, пуля попадает в пулеуловитель, внутри которого арселоновая нить.
После извлечения пули проводим исследование.