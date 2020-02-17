«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие

По одному отверстию от пули эксперты могут определить откуда, с какого расстояния, под каким углом и из чего стреляли.

В управлении ГКСЭ по г. Минску даже есть собственная коллекция оружия.

Михаил Вабищевич, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по г. Минску:

Производим экспериментальную стрельбу с замерением скорости полёта. И уже относим патрон, самодельно снаряжённый, к категории боеприпаса либо нет. В зависимости, какие будут поражающие свойства у пули.

«Белорусские рубли – в моей практике ещё не было качественных подделок». Как проверяют деньги

Дмитрий Пашкевич, заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по г. Минску:

По мерам техники безопасности оружие нужно отстреливать из укрытия. Соответствующим образом нужно быть экипированным. То есть маска с забралом, бронежилет.