Прямой эфир

«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие

17 февраля 2020 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По одному отверстию от пули эксперты могут определить откуда, с какого расстояния, под каким углом и из чего стреляли.

«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие-1

В управлении ГКСЭ по г. Минску даже есть собственная коллекция оружия.

«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие-4

Зачастую она помогает определить пригодность патронов и их состояние.

«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие-7

Михаил Вабищевич, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по г. Минску:
Производим экспериментальную стрельбу с замерением скорости полёта. И уже относим патрон, самодельно снаряжённый, к категории боеприпаса либо нет. В зависимости, какие будут поражающие свойства у пули.

«Белорусские рубли – в моей практике ещё не было качественных подделок». Как проверяют деньги

Дмитрий Пашкевич, заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по г. Минску:
По мерам техники безопасности оружие нужно отстреливать из укрытия. Соответствующим образом нужно быть экипированным. То есть маска с забралом, бронежилет.

«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие-10

После того как был произведен выстрел, пуля попадает в пулеуловитель, внутри которого арселоновая нить.

«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие-13

После извлечения пули проводим исследование.

«Маска с забралом, бронежилет». Как и зачем судебные эксперты отстреливают оружие-16

# Судебная экспертиза # общество # Михаил Вабищевич # Дмитрий Пашкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения
17 февраля 2020 10:37

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?
17 февраля 2020 10:16

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?

У белорусских младшеклассников начались зимние каникулы
17 февраля 2020 06:44

У белорусских младшеклассников начались зимние каникулы