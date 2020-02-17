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Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?

17 февраля 2020 10:16
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Мужчина:
Если есть отклонения больше 2 мм – это считается недопустимым. Это замечание.

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?-1

Приёмка квартиры в желанной новостройке – важное событие, от которого зависит будущее кошелька владельца. В этом деле эйфория от первого осмотра долгожданных квадратных метров не должна мешать трезвому взгляду на вещи. До получения ключей необходимо найти все огрехи строителей и потребовать их устранения у застройщика.

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?-4

Пётр Емельянов, эксперт по продаже жилой недвижимости:
В первый раз когда покупатель приходит в свою квартиру, он может при помощи каких-то подручных средств проверить качество проведённых работ. Это может быть строительный уровень, который поможет проверить горизонтали, может быть отвес, в том числе, самодельный, который позволит убедиться, что все вертикальные поверхности соответствуют необходимому качеству.

Пристальное внимание при осмотре квартиры обратите на окна, вентиляцию, сантехнику, электрику и качество поверхностей – стен, потолка и пола.

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?-7

Казимир Ревковский, независимый инженер технического надзора:
У застройщиков очень много проблем возникает с штукатуркой. Хочу вам показать, как примитивно проверить сцепление штукатурки. Просто берёте любой металлический предмет, например, молоток. Ведёте и слышите однородный звук. Переходите на другую стенку и звук глухой появляется. Это говорит о том, что в этих местах отсутствует адгезия с основанием, нет сцепления.

Обязательно удостоверьтесь, что окна открываются/закрываются без усилий и заеданий, а ручки работают легко и без громких щелчков. Осмотрите подоконники – на них не должно быть повреждений и вмятин. Если заметили строительную плёнку на раме – бейте тревогу: летом она неизбежно расплавится и отмыть её с поверхности станет просто невозможно.

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?-10

Александр Скок, инженер технического надзора:
Мы сейчас проверяем горизонтальность пола. Для этого мы используем построитель плоскостей. Он выдаёт горизонтальный лазерный луч. Относительно лазерного луча мы проверяем расстояние до напольного покрытия.

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?-13

Протестить систему вентиляции можно при помощи обычного листа А4. Для начала нужно слегка приоткрыть окна в комнате, затем стать на табуретку и поднести бумагу к решётке. Если она к ней прилипла – ликуйте, а если упала на пол – есть явные проблемы.

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?-16

Не забывайте про розетки: они должны находиться на одном уровне.

Казимир Ревковский:
Тепловизором можно посмотреть радиаторы отопления и обратить внимание, что в этом радиаторе верхняя часть показывают температуру 35 градусов, а нижняя часть – 20 градусов. То есть неравномерный нагрев, скорее всего, система завоздушена.

Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?-19

Если в своих силах, всё-таки, сомневаетесь – доверьте осматривать ваше будущее уютное гнездышко опытному специалисту. В таком случае даже самый искусно замаскированный дефект будет успешно найден. И помните, акт приёмки квартиры подписывайте лишь после устранения всех недостатков.

# Недвижимость # общество # Петр Емельянов

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