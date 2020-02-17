Как при помощи молотка и листа бумаги проверить качество работ в новостройке?

Мужчина:

Если есть отклонения больше 2 мм – это считается недопустимым. Это замечание.

Приёмка квартиры в желанной новостройке – важное событие, от которого зависит будущее кошелька владельца. В этом деле эйфория от первого осмотра долгожданных квадратных метров не должна мешать трезвому взгляду на вещи. До получения ключей необходимо найти все огрехи строителей и потребовать их устранения у застройщика.

Пётр Емельянов, эксперт по продаже жилой недвижимости:

В первый раз когда покупатель приходит в свою квартиру, он может при помощи каких-то подручных средств проверить качество проведённых работ. Это может быть строительный уровень, который поможет проверить горизонтали, может быть отвес, в том числе, самодельный, который позволит убедиться, что все вертикальные поверхности соответствуют необходимому качеству. Пристальное внимание при осмотре квартиры обратите на окна, вентиляцию, сантехнику, электрику и качество поверхностей – стен, потолка и пола.

Казимир Ревковский, независимый инженер технического надзора:

У застройщиков очень много проблем возникает с штукатуркой. Хочу вам показать, как примитивно проверить сцепление штукатурки. Просто берёте любой металлический предмет, например, молоток. Ведёте и слышите однородный звук. Переходите на другую стенку и звук глухой появляется. Это говорит о том, что в этих местах отсутствует адгезия с основанием, нет сцепления. Обязательно удостоверьтесь, что окна открываются/закрываются без усилий и заеданий, а ручки работают легко и без громких щелчков. Осмотрите подоконники – на них не должно быть повреждений и вмятин. Если заметили строительную плёнку на раме – бейте тревогу: летом она неизбежно расплавится и отмыть её с поверхности станет просто невозможно.

Александр Скок, инженер технического надзора:

Мы сейчас проверяем горизонтальность пола. Для этого мы используем построитель плоскостей. Он выдаёт горизонтальный лазерный луч. Относительно лазерного луча мы проверяем расстояние до напольного покрытия.

Протестить систему вентиляции можно при помощи обычного листа А4. Для начала нужно слегка приоткрыть окна в комнате, затем стать на табуретку и поднести бумагу к решётке. Если она к ней прилипла – ликуйте, а если упала на пол – есть явные проблемы.

Не забывайте про розетки: они должны находиться на одном уровне. Казимир Ревковский:

Тепловизором можно посмотреть радиаторы отопления и обратить внимание, что в этом радиаторе верхняя часть показывают температуру 35 градусов, а нижняя часть – 20 градусов. То есть неравномерный нагрев, скорее всего, система завоздушена.