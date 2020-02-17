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Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения

17 февраля 2020 10:37
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Новости Беларуси. Объективное расследование и наказание всех виновных. Дело о заражении годовалой девочки из Пинска ВИЧ-инфекцией прокомментировал министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Владимир Караник рассказал, что 17 февраля в районный центр выехала комиссия Минздрава. В случае, если расследование покажет, что малышка заразилась в медучреждении, виновные будут наказаны. 

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Работает комиссия областная, проводит санстанция эпидрасследование и сегодня приступила к работе комиссия Минздрава, которая специально выехала. То есть мы изучаем вообще то место, где могли заразиться дети. Если единственное место, где пересекались данные дети это медицинское учреждение, проведено будет объективное расследование, наказаны виновные. И с родителями будут обсуждены вопросы дальнейших действий, дальнейшего выхода из этой ситуации. 

В Пинске у девочки обнаружен ВИЧ, выясняются обстоятельства заражения

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения-4

Напомним, в Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ.

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения-7

Проверили всю семью: родителей и четверых братьев. Результат у всех отрицательный.

Мама малышки обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что ребёнка заразили в период прохождения лечения в одной из больниц. 

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения-10

Светлана Дыдышко, мама девочки:
Нам позвонила инфекционист, сказала, чтобы мы приехали с ребенком, с мужем к ней. Я зашла к ней в кабинет с ребенком она нам сообщила, что у нашей дочери ВИЧ. Я растерялась, для нас это был очень большой шок, так как мы все здоровые. 

Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения-13

Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело.

Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определённые должности.  

# ВИЧ/СПИД # общество # Владимир Караник # Светлана Дыдышко # Фотофакт

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