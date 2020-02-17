Заражение младенца ВИЧ в Пинске. Что об этом говорят мама девочки и министр здравоохранения

Новости Беларуси. Объективное расследование и наказание всех виновных. Дело о заражении годовалой девочки из Пинска ВИЧ-инфекцией прокомментировал министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник рассказал, что 17 февраля в районный центр выехала комиссия Минздрава. В случае, если расследование покажет, что малышка заразилась в медучреждении, виновные будут наказаны.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Работает комиссия областная, проводит санстанция эпидрасследование и сегодня приступила к работе комиссия Минздрава, которая специально выехала. То есть мы изучаем вообще то место, где могли заразиться дети. Если единственное место, где пересекались данные дети – это медицинское учреждение, проведено будет объективное расследование, наказаны виновные. И с родителями будут обсуждены вопросы дальнейших действий, дальнейшего выхода из этой ситуации. В Пинске у девочки обнаружен ВИЧ, выясняются обстоятельства заражения

Напомним, в Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ.

Проверили всю семью: родителей и четверых братьев. Результат у всех отрицательный. Мама малышки обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что ребёнка заразили в период прохождения лечения в одной из больниц.

Светлана Дыдышко, мама девочки:

Нам позвонила инфекционист, сказала, чтобы мы приехали с ребенком, с мужем к ней. Я зашла к ней в кабинет с ребенком –она нам сообщила, что у нашей дочери ВИЧ. Я растерялась, для нас это был очень большой шок, так как мы все здоровые.