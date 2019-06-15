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Машины ГАИ выстроили цифру 80 в честь юбилея УВД

15 июня 2019 16:54
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Новости Беларуси. Чествования, торжественные награждения и праздник, который запомнится надолго. УВД Минского облисполкома отмечает 80-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины ГАИ выстроили цифру 80 в честь юбилея УВД-1

Юбилейные мероприятия начались с возложения к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Отсчет девятого десятилетия в истории минской областной милиции начали новые часы, установленные на здании управления финансов и тыла УВД.

Машины ГАИ выстроили цифру 80 в честь юбилея УВД-4

Машины ГАИ выстроили цифру 80 в честь юбилея УВД-6

Одним из самых ярких моментов праздника стал автомотопробег раритетной техники и современных машин. Финишировала колонна у «Кургана Славы». Участников автомотопробега здесь встречала цифра «80», образованная 26 машинами ГАИ из различных регионов области.

Машины ГАИ выстроили цифру 80 в честь юбилея УВД-9

Машины ГАИ выстроили цифру 80 в честь юбилея УВД-11

Там же прошел торжественный митинг и церемония награждения. Завершились мероприятия праздничным концертом во Дворце культуры железнодорожников.

# Внутренние войска Беларуси # общество # Фотофакт

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