Машины ГАИ выстроили цифру 80 в честь юбилея УВД

Новости Беларуси. Чествования, торжественные награждения и праздник, который запомнится надолго. УВД Минского облисполкома отмечает 80-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейные мероприятия начались с возложения к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Отсчет девятого десятилетия в истории минской областной милиции начали новые часы, установленные на здании управления финансов и тыла УВД.

Одним из самых ярких моментов праздника стал автомотопробег раритетной техники и современных машин. Финишировала колонна у «Кургана Славы». Участников автомотопробега здесь встречала цифра «80», образованная 26 машинами ГАИ из различных регионов области.