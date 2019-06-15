Врачей со всей Беларуси мобилизуют на II Европейские игры: не скажется ли это на медпомощи в регионах?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: С учётом того, что такое колоссальное событие, я так понимаю, что будут мобилизированы врачи не только из города Минска, но и из других регионов?

Людмила Макарина-Кибак:

Ни в коем случае наши граждане не будут обделены в оказании медицинской помощи, потому что все те люди, которые участвуют и обеспечивают медицинскую помощь именно на Европейских играх, они будут просто более мобилизованы. Да, у них будет совершенно другой график.

Но мы же знаем, насколько высок уровень медицины у нас, уровень оказания неотложной, экстренной помощи. Все специалисты готовы, всё проработано. И на законодательном уровне. Мы не должны забывать, потому что мы ещё в прошлом году уже приняли, внесли изменения в закон – мы знали, что у нас впереди такое большое событие. Поэтому мы всё проговорили, подготовились. И я считаю, что медицинское обеспечение, как и всё остальное, в принципе – организация на достаточно высоком уровне.