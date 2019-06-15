Врачей со всей Беларуси мобилизуют на II Европейские игры: не скажется ли это на медпомощи в регионах?
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Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
С учётом того, что такое колоссальное событие, я так понимаю, что будут мобилизированы врачи не только из города Минска, но и из других регионов?
Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Из всей республики, конечно.
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Да, конечно.
Игорь Марзалюк:
А это не оголит систему здравоохранения, в целом, по стране? Это продумано?
Людмила Макарина-Кибак:
Ни в коем случае наши граждане не будут обделены в оказании медицинской помощи, потому что все те люди, которые участвуют и обеспечивают медицинскую помощь именно на Европейских играх, они будут просто более мобилизованы. Да, у них будет совершенно другой график.
Но мы же знаем, насколько высок уровень медицины у нас, уровень оказания неотложной, экстренной помощи. Все специалисты готовы, всё проработано. И на законодательном уровне. Мы не должны забывать, потому что мы ещё в прошлом году уже приняли, внесли изменения в закон – мы знали, что у нас впереди такое большое событие. Поэтому мы всё проговорили, подготовились. И я считаю, что медицинское обеспечение, как и всё остальное, в принципе – организация на достаточно высоком уровне.
Ирина Малёваная:
Это продумано. Везде будет достаточно и лекарственных средств, изделий медицинского назначения и, конечно, достаточно кадров. Конечно, режим будет, может быть, более жёсткий, более ответственный. Потому что вы же понимаете, что здесь связано ещё и оказание медицинской помощи с таким нюансом как работа на камеру.
Везде будет вестись видеосъёмка. И ты, кроме того, что должен оказывать, делать эту медицинскую помощь, иногда, может быть, спасать жизнь человека – понимать, что тебя все в это время снимают и все будут давать тебе какую-то оценку.