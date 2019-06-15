«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов

Новости Беларуси. В офицерском корпусе пограничной службы пополнение. 15 июня с боевым знаменем своего института с соблюдением всех традиций прощались 95 выпускников. Им вручили дипломы и нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на напутственные слова от старших по званию новоиспеченные лейтенанты ответили клятвой верности общему делу. Также на прощанье с альма-матер – хоровое «вот и всё» и звон монет, которые по старой традиции бросают в воздух.