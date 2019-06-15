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«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов

15 июня 2019 15:00
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Новости Беларуси. В офицерском корпусе пограничной службы пополнение. 15 июня с боевым знаменем своего института с соблюдением всех традиций прощались 95 выпускников. Им вручили дипломы и нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов-1

А на напутственные слова от старших по званию новоиспеченные лейтенанты ответили клятвой верности общему делу. Также на прощанье с альма-матер – хоровое «вот и всё» и звон монет, которые по старой традиции бросают в воздух.

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов-4

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов-6

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов-8

После окончания заслуженного отпуска молодые специалисты усилят подразделения на границе. В том числе займутся оформлением гостей и участников II Европейских игр.

# Институт пограничной службы РБ # общество # Фотофакт

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