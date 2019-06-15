Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

Новости Беларуси. Под Могилёвом обнаружили останки первого бойца легендарного батальона милиции Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле 41-го советские правоохранители под командованием капитана Константина Владимирова больше недели прикрывали подступы к областному центру.

Раскопки на месте боев проводились уже не раз. Но только сейчас удалось найти вещественные доказательства существования батальона. В кармане шинели погибшего воина сохранились документы. Эксперты установили имя бойца – это офицер милиции Семен Дрищенко.

Кирилл Моржанов, официальный представитель Могилёвского института МВД:

Был обнаружен приказ НКВД 1940 года, там был список курсантов, которые были зачислены в минскую школу милиции. К нашей радости фамилия обнаруженного милиционера была в списке под номером 94.

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:

Это первое достоверно установленное имя за все послевоенные годы. Ни одного захоронения милиционера, датированного, именного, мы не находили здесь. Для нас это открытие.