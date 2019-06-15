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Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

15 июня 2019 12:52
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Новости Беларуси. Под Могилёвом обнаружили останки первого бойца легендарного батальона милиции Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова-1

В июле 41-го советские правоохранители под командованием капитана Константина Владимирова больше недели прикрывали подступы к областному центру.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова-4

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова-6

Раскопки на месте боев проводились уже не раз. Но только сейчас удалось найти вещественные доказательства существования батальона. В кармане шинели погибшего воина сохранились документы. Эксперты установили имя бойца – это офицер милиции Семен Дрищенко.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова-9

Кирилл Моржанов, официальный представитель Могилёвского института МВД:
Был обнаружен приказ НКВД 1940 года, там был список курсантов, которые были зачислены в минскую школу милиции. К нашей радости фамилия обнаруженного милиционера была в списке под номером 94.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова-12

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:
Это первое достоверно установленное имя за все послевоенные годы. Ни одного захоронения милиционера, датированного, именного, мы не находили здесь. Для нас это открытие.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова-15

Теперь климовчанина с почестями перезахоронят. А работы по поиску будут продолжены. Поисковики полны оптимизма – каждый солдат должен быть предан земле в присутствии родных.

# Беларусь помнит # общество # Кирилл Моржанов # Николай Борисенко # Фотофакт

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