Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

Новости Беларуси. Под Могилёвом обнаружили останки первого бойца легендарного батальона милиции Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Под Могилёвом обнаружили останки первого бойца легендарного батальона милиции Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В июле 41-го советские правоохранители под командованием капитана Константина Владимирова больше недели прикрывали подступы к областному центру.
Раскопки на месте боев проводились уже не раз. Но только сейчас удалось найти вещественные доказательства существования батальона. В кармане шинели погибшего воина сохранились документы. Эксперты установили имя бойца – это офицер милиции Семен Дрищенко.
Кирилл Моржанов, официальный представитель Могилёвского института МВД:
Был обнаружен приказ НКВД 1940 года, там был список курсантов, которые были зачислены в минскую школу милиции. К нашей радости фамилия обнаруженного милиционера была в списке под номером 94.
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:
Это первое достоверно установленное имя за все послевоенные годы. Ни одного захоронения милиционера, датированного, именного, мы не находили здесь. Для нас это открытие.
Теперь климовчанина с почестями перезахоронят. А работы по поиску будут продолжены. Поисковики полны оптимизма – каждый солдат должен быть предан земле в присутствии родных.