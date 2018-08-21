«Машины ездят на пределе»: в Могилёве прошли соревнования по автомобильному слалому

Новости Беларуси. Праздник автоспорта и настоящего драйва: в Могилеве прошла акция «Спортсмены за безопасность дорожного движения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная и самая зрелищная часть программы – соревнования по автомобильному слалому. За борьбой лучших автопилотов страны наблюдали множество зрителей, а виртуозы руля показали высочайший класс. Например, резкий разворот на 180 градусов при движении задним ходом или вход в поворот на высокой скорости.

Задача спортсмена – проехать трассу не коснувшись фишек, и чем быстрее, тем лучше. Соревнования прошли в двух классах – любители и профессионалы. А в заездах участвовали как обычные легковушки, так и гоночные, которых на городских улицах не встретишь. Но и те и другие порой не выдерживали перегрузок и требовали срочного ремонта.

Алексей Королев, спортсмен-профессионал:

Техника подводит часто, потому что машины ездят на пределе. Все пытаются выжать максимум, ездят подсечки. Часто проводятся доработки, улучшения. Эти доработки нет возможности протестировать, мы же все-таки не заводская команда. Приходим в гараж после работы.

Александр Цедрик, спортсмен-любитель:

Я от этого получаю удовольствие, потому уже на протяжении долгих лет принимаю участие в таких соревнованиях.

Анатолий Шевченко, организатор акции «Спортсмены за безопасность дорожного движения»:

Это приемы контраварийной подготовки, которые могут пригодиться зимой, летом, осенью – в разное время года, в разных условиях.