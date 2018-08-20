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Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрёл житель Минского района

20 августа 2018 18:44
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Новости Беларуси. Новая жизнь старого двухколесного. Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрел житель деревни Курганы Минского района Михаил Украинко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрёл житель Минского района -1

Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрёл житель Минского района -3

Его механизм превращает возвратно-вращательные движения во вращательные. А значит, принцип действия сопоставим с обычной ходьбой. 

Новаторскую модель изобретатель назвал «Майк». 

Подробнее – в видеоматериале.

Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрёл житель Минского района -6

Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрёл житель Минского района -8

# Изобретения # общество # Михаил Украинко # Фотофакт

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