Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрёл житель Минского района

Новости Беларуси. Новая жизнь старого двухколесного. Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрел житель деревни Курганы Минского района Михаил Украинко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая жизнь старого двухколесного. Велосипед, в котором не нужно крутить педали, изобрел житель деревни Курганы Минского района Михаил Украинко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его механизм превращает возвратно-вращательные движения во вращательные. А значит, принцип действия сопоставим с обычной ходьбой.
Новаторскую модель изобретатель назвал «Майк».
Подробнее – в видеоматериале.