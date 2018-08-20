На велосипеде через всю Европу. Француз отправился в экспедицию в память о подвиге эскадрильи «Нормандия-Неман»

Новости Беларуси. На велосипеде через всю Европу. В экспедицию по памятным местам отправился француз Джонас Берто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом мужчина планирует привлечь внимание европейцев к подвигам эскадрильи «Нормандия-Неман».

На пути у энтузиаста остановки в том числе и на территории Беларуси. Днем 20 августа путешественник прибыл в Брест. Позади у него почти 3 тысячи километров на велосипеде и целый месяц сна в лесу. Несмотря на изнурительную жару, сегодня Джонас Берто энтузиазма не теряет – белорусов встречает улыбкой. И только потом – о главной цели своего долгого путешествия.

Жонас Берто, путешественник (Франция):

Мне показалось, что французы не очень хорошо знают историю полка «Нормандия-Неман» и вообще боевого братства наших народов. А ведь во время войны оно закалялось именно в таких соединениях. Во французском мемориале меня сразу поддержали. 40-летний француз живет в деревушке неподалеку от того места, где сегодня базируется знаменитая эскадрилья. Раньше служил в иностранном легионе, в том числе и с белорусами. Наша страна по маршруту шестая. Позади Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия и Польша.

Жонас Берто:

Вот, например, по Польше ехал 150 километров без остановки, почти до утра. На сон осталось всего 4 часа. Отсыпных у меня нет – всё время в движении. Ем в полевых условиях, а иногда даже палатку не ставлю, ночую в спальном мешке. Выносливости легионеру не занимать. В помощь и армейская закалка. А вот с собой – только самое необходимое: палатка, карта, инструмент для ремонта велосипеда, вода и еда. И всё же, француз уверен: главное, быть готовым психологически. Жонас Берто:

У меня миссия. Я должен не просто провести каникулы или отправится на экскурсию. Я должен отдать дань памяти летчикам и механикам эскадрильи. А для военного человека это не пустые слова.

Для Джонаса Берто это первое в жизни большое велопутешествие – и сразу на 5 тысяч километров. В Беларуси он планирует сделать сразу несколько остановок.

Жонас Берто:

Для меня очень важно остановится здесь, в Бресте, и в Минске, в музее Великой Отечественной войны. Дальше – у могилы французского летчика в Стефаново – это тоже на территории Беларуси. А затем на аэродромах Калуги и Тулы, где не раз приземлялись истребители «Нормандии-Неман». А еще в Ярославле для встречи с одним из механиков легендарного авиаполка.