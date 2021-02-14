Машину разгружали ночью. Как цветочные магазины готовятся ко Дню влюблённых?

Новости Беларуси. За несколько суток до 14 февраля цветочные магазины перешли практически на круглосуточный режим работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, работники Могилевского зеленстроя машину с цветами для влюбленных разгружали ночью, чтобы уже к утру глаз покупателя радовали свежие бутоны.





Оксана Башкирова, заведующая цветочным магазином:

Это обязательно. Цветы, подаренные с любовью, дольше стоят. Это уже проверено. Больше всего пользуются популярностью интересные цветочные композиции. Их можно составлять из разных цветов: из розы, добавлять хризантему, эустому. Такие вот миксовые композиции.





В этом году цена на цветы в праздник влюбленных будет чуть выше. Поставщики не теряют возможности заработать на свежих лепестках. Впрочем, для бизнеса любой праздник – шанс продать побольше и подороже. А с приставкой «любовь» товар выглядит куда привлекательнее. Для маркетинга сам день влюбленных в феврале стал настоящим подарком. Если раньше середина зимы считалась мертвым сезоном для торговли, то с появлением 14 февраля у коммерции появился шанс.





Сергей Лабков, старший преподаватель кафедры экономики и организации производств Могилевского государственного университета продовольствия:

Маркетинг – это наука, как честным образом изымать деньги у населения. Ведь вы пришли, никто не заставлял вас покупать три шоколадки, четыре сердечка и тому подобное. Это же любовь, это чувства, нужно же проявить, не продешевить, а вдруг твоя половинка о тебе плохо подумает. Поэтому маркетинг играет на этих чувствах, смотрит – может, где-то что-то осталось не распродано, может, был какой-то неликвид, и шло дорого. Под общую марку можно продать что угодно и закрыть этот мертвый период.