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Машину разгружали ночью. Как цветочные магазины готовятся ко Дню влюблённых?

14 февраля 2021 18:07
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Новости Беларуси. За несколько суток до 14 февраля цветочные магазины перешли практически на круглосуточный режим работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, работники Могилевского зеленстроя машину с цветами для влюбленных разгружали ночью, чтобы уже к утру глаз покупателя радовали свежие бутоны.

Машину разгружали ночью. Как цветочные магазины готовятся ко Дню влюблённых?-1



Оксана Башкирова, заведующая цветочным магазином:
Это обязательно. Цветы, подаренные с любовью, дольше стоят. Это уже проверено. Больше всего пользуются популярностью интересные цветочные композиции. Их можно составлять из разных цветов: из розы, добавлять хризантему, эустому. Такие вот миксовые композиции.

Машину разгружали ночью. Как цветочные магазины готовятся ко Дню влюблённых?-3



В этом году цена на цветы в праздник влюбленных будет чуть выше. Поставщики не теряют возможности заработать на свежих лепестках. Впрочем, для бизнеса любой праздник – шанс продать побольше и подороже. А с приставкой «любовь» товар выглядит куда привлекательнее. Для маркетинга сам день влюбленных в феврале стал настоящим подарком. Если раньше середина зимы считалась мертвым сезоном для торговли, то с появлением 14 февраля у коммерции появился шанс.

Машину разгружали ночью. Как цветочные магазины готовятся ко Дню влюблённых?-5



Сергей Лабков, старший преподаватель кафедры экономики и организации производств Могилевского государственного университета продовольствия:
Маркетинг это наука, как честным образом изымать деньги у населения. Ведь вы пришли, никто не заставлял вас покупать три шоколадки, четыре сердечка и тому подобное. Это же любовь, это чувства, нужно же проявить, не продешевить, а вдруг твоя половинка о тебе плохо подумает. Поэтому маркетинг играет на этих чувствах, смотрит может, где-то что-то осталось не распродано, может, был какой-то неликвид, и шло дорого. Под общую марку можно продать что угодно и закрыть этот мертвый период.

«Она была популярна еще задолго до начала 2021-го». Эти белорусские пары поженились в зеркальную дату (подробности здесь).

# День святого Валентина # общество # Оксана Башкирова # Сергей Лабков # Юлия Мычка # Фотофакт

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