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«Она была популярна ещё задолго до начала 2021-го». Эти белорусские пары поженились в зеркальную дату

14 февраля 2021 18:06
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Новости Беларуси. Накануне дня влюбленных в могилевском ЗАГСе яблоку негде упасть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Желающих связать себя узами брака за несколько дней до самого романтичного дня в году в два раза больше обычного. Чтобы расписаться в love-пору, молодые люди занимали очередь еще летом.

«Она была популярна ещё задолго до начала 2021-го». Эти белорусские пары поженились в зеркальную дату-1



Галина Оношко, начальник отдела ЗАГС Могилевского горисполкома:
По сегодняшнему дню совпало два события. Конечно же, мы все с нетерпением ждем 14 февраля, Дня влюбленных. Это именно тот день, когда с особой любовью можно обратиться к близким людям. И 12.02.2021 зеркальная дата. Она была популярна еще задолго до начала 2021 года.

«Она была популярна ещё задолго до начала 2021-го». Эти белорусские пары поженились в зеркальную дату-3

Светлана Ерошенко:
И зеркальная дата, и преддверие 14 февраля. Я думаю, что праздник в нашей семье останется и далее таким же, 14 февраля мы будем отмечать ежегодно и будем планировать дальнейшее создание уюта и тепла в нашем доме.

«Она была популярна ещё задолго до начала 2021-го». Эти белорусские пары поженились в зеркальную дату-6



Виталий Сафонов и Ольга Моисеенко:
И совпало, и смотрели по датам, и до лета не хотели тянуть, поэтому решили зимой.

Это привилегия девушки. Они считают цифры, даты, поэтому мое дело было только согласиться.

Как День влюбленных стал светским праздником и какой смысл в нем сокрыт? Об этом рассказали в церкви (читать здесь).

# Свадьба # общество # Галина Оношко # Светлана Ерошенко # Виталий Сафонов # Ольга Моисеенко # Юлия Мычка # Фотофакт

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