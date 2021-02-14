«Она была популярна ещё задолго до начала 2021-го». Эти белорусские пары поженились в зеркальную дату

Новости Беларуси. Накануне дня влюбленных в могилевском ЗАГСе яблоку негде упасть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Желающих связать себя узами брака за несколько дней до самого романтичного дня в году в два раза больше обычного. Чтобы расписаться в love-пору, молодые люди занимали очередь еще летом.





Галина Оношко, начальник отдела ЗАГС Могилевского горисполкома:

По сегодняшнему дню совпало два события. Конечно же, мы все с нетерпением ждем 14 февраля, Дня влюбленных. Это именно тот день, когда с особой любовью можно обратиться к близким людям. И 12.02.2021 – зеркальная дата. Она была популярна еще задолго до начала 2021 года.

Светлана Ерошенко:

И зеркальная дата, и преддверие 14 февраля. Я думаю, что праздник в нашей семье останется и далее таким же, 14 февраля мы будем отмечать ежегодно и будем планировать дальнейшее создание уюта и тепла в нашем доме.





Виталий Сафонов и Ольга Моисеенко:

И совпало, и смотрели по датам, и до лета не хотели тянуть, поэтому решили зимой.