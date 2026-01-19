Машиностроение и сельское хозяйство – какие сферы сотрудничества перспективны для Беларуси и Кировской области

Беларусь и Россия могут обеспечить свою независимость практически по всем направлениям. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Кировской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия могут обеспечить свою независимость практически по всем направлениям. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Кировской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава государства, пока объемы взаимной торговли с Кировской областью не особо велики. Есть и субъективные причины. Вместе с тем темпы неплохие. Если сохраним их, сможем удвоить нынешние показатели, подчеркнул Александр Лукашенко. Отметим, за пять лет стороны больше, чем в два раза увеличили товарооборот, в последние годы он колеблется в пределах 115-140 миллионов долларов. Особое внимание Президент обратил на импортозамещение.
Лукашенко: Беларуси и России надо ориентироваться на свое.
Что касается сотрудничества с Кировской областью – направления традиционные. От пассажирской и сельскохозяйственной техники до деревообработки. Перспективным направлением является переработка торфа. С его добавлением в Беларуси создают топливные брикеты, грунтовые смеси для теплиц. Продукция обладает высоким экспортным потенциалом, востребована, например, в Китае.
Александр Лукашенко ориентирует российскую делегацию на сотрудничество по данному направлению, чтобы приобретать новые технологии в торфодобыче, разработке и потреблении.
Александр Соколов, губернатор Кировской области России:
Мы приехали с большой бизнес-миссией, в которую входят и члены правительства, и руководители крупнейших наших предприятий. Приехали не для того, чтобы знакомиться, мы все знаем. Мы приехали уже действительно с конкретным портфелем предложений. Ведущим направлением нашей работы в Кировской области является обрабатывающая промышленность. У нас есть флагман этой промышленности – «Омутнинский металлургический завод». Такой завод на постсоветском пространстве уникален – он один. Он находится в Кировской области, в Омутнинске. И думаю, что и машиностроительные заводы (Гомель, Орша), и лифтовой завод могилевский могли бы работать именно на наших комплектующих. И директор этого завода специально приехал общаться с вашими руководителями. Президент поддержал эту идею. Думаю, что товарооборот только за это у нас повысятся в разы.
Другое важнейшее направление – это сельское хозяйство. Мы предлагаем построить белорусский завод на территории Кировской области. Мы для этого готовы выделить промышленную площадку со всей инфраструктурой и говорить о налоговых преференциях. Я думаю, что этот проект, который тоже поддержал Президент, будет реализовываться и принесет пользу и Беларуси, и России, и Кировской области.