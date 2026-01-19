Машиностроение и сельское хозяйство – какие сферы сотрудничества перспективны для Беларуси и Кировской области

Беларусь и Россия могут обеспечить свою независимость практически по всем направлениям. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Кировской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава государства, пока объемы взаимной торговли с Кировской областью не особо велики. Есть и субъективные причины. Вместе с тем темпы неплохие. Если сохраним их, сможем удвоить нынешние показатели, подчеркнул Александр Лукашенко. Отметим, за пять лет стороны больше, чем в два раза увеличили товарооборот, в последние годы он колеблется в пределах 115-140 миллионов долларов. Особое внимание Президент обратил на импортозамещение. Лукашенко: Беларуси и России надо ориентироваться на свое.

Что касается сотрудничества с Кировской областью – направления традиционные. От пассажирской и сельскохозяйственной техники до деревообработки. Перспективным направлением является переработка торфа. С его добавлением в Беларуси создают топливные брикеты, грунтовые смеси для теплиц. Продукция обладает высоким экспортным потенциалом, востребована, например, в Китае. Александр Лукашенко ориентирует российскую делегацию на сотрудничество по данному направлению, чтобы приобретать новые технологии в торфодобыче, разработке и потреблении.