Прямой эфир

Марзалюк: «Самае важнае, каб людзі, дзе бы яны не вучыліся, дзе б яны не стажыраваліся, хацелі жыць і працаваць тут»

25 января 2020 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк: «Я заўсёды хацеў, каб транснацыянальныя карпарацыі былі, у тым ліку, і беларускімі» 

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Заўсёды добра дома. І хто б там не расказваў пра інтэрнацыяналізм бізнэса, у любога самага інтэрнацыянальнага бізнэса ёсць радзіма. І калі дрэнна ва ўсім свеце, то, у першую чаргу, грошы вымаюць з чужых краін і умацоўваюць сваю эканоміку. Проста гэта трэба памятаць. Наступны тыдзень абяцае быць насычаным, у тым ліку, і барацьбой за нашыя беларускія сэнсы, за нашу беларускую мадэль, за наш беларускі лад жыцця, нас чакаюць вялікія перамовы з нашымі расійскімі партнёрамі, нас чакае цэлы шэраг міжнародных сустрэч. Аб усім гэтым мы будзем разважаць на наступным тыдні. І я хацеў бы закончыць на высокай, пазітыўнай ноце. Я хацеў бы павіншаваць усіх з надыходзячым вялікім святам. Святам, якое для мяне, як для вучонага, вельмі важна. Я хачу ўсіх павіншаваць з Днём навукі, з Днём беларускай навукі. І я хачу ад шчырага сэрца ўсім, хто звязаны з гэтай сферай дзейнасці, – плёну, дабрабыту.

Мы павінны зразумець, што калі у нас будзе наша навука і калі мы пад інавацыйным развіццём будзем разумець не закупку чужых ліній, а стварэнне сваіх, якія будуць в разы больш якасныя і эфектыўныя, то ўсё ў нас атрымаецца! І транснацыянальныя карпарацыі, і моцная краіна, якой ніхто ніколі нічога не будзе дыктаваць. Для таго каб быць самастойным і незалежным, неабходна мець эканамічныя мускулы. Для таго, каб мець гэтыя эканамічныя мускулы, неабходна фундаментальная, прыкладная навука, неабходны свае школы.

І самае важнае, каб людзі, дзе б яны не вучыліся, дзе б яны не стажыраваліся, хацелі жыць і працаваць тут. Усё залежыць толькі ад нас!

Марзалюк: «Самае важнае, каб людзі, дзе бы яны не вучыліся, дзе б яны не стажыраваліся, хацелі жыць і працаваць тут» -1

# общество # общество # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
У кого Беларусь будет покупать нефть и как повлияет на рыбу тёплая зима? Анонс программы «Неделя»
25 января 2020 15:41

У кого Беларусь будет покупать нефть и как повлияет на рыбу тёплая зима? Анонс программы «Неделя»

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги
25 января 2020 15:23

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты
25 января 2020 14:51

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты