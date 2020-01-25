Игорь Марзалюк: «Я заўсёды хацеў, каб транснацыянальныя карпарацыі былі, у тым ліку, і беларускімі» 

О белорусской науке и государственно-частном партнёрстве в этой сфере говорили в программе «В обстановке мира».

Иван Мамайко: «Тыя асобы, якія ўкладваюць у фундаментальную навуку, павінны мець шэраг прэферэнцый»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

У мяне была заўсёды запаведная мара. Я заўсёды хацеў, каб транснацыянальныя карпарацыі былі, у тым ліку, і беларускімі. Каб мы стваралі такі бізнес-клімат, каб нашыя людзі тут стваралі транснацыянальныя карпарацыі, і каб яны кантралявалі большую частку ці істотную частку эканомікі света. Вось гэта мая запаведная мара аб беларускіх тыграх.

«Люди науки фундаментально выстраивают бизнес». EPAM и ещё 3 фирмы, созданные белорусскими учёными

Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнёрства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

Как правило, транснациональная корпорация, которая приходит в ту или иную страну, не меняет свои условия и правила работы, в зависимости от той или иной страны, она навязывает свои условия. И мы с этим тоже столкнулись. Поэтому важно работать на принципах социального партнёрства, именно принятых в этой стране. На тех договоренностях, которые есть, чтобы все работали на общую идею, с учётом того бэкграунда, который уже есть в нашей стране. Потому что идея международная какая-то, зарубежная, она хороша именно для той страны. А если перенести её на нашу, могут быть последствия не очень прогнозируемые.