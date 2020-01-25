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Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты

25 января 2020 14:51
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Новости Беларуси. Они не покупают туры all inclusive в пятизвездочных отелях Турции и Египта. Их мало интересует стоимость шезлонгов и скидки в торговых центрах. Они профессиональные путешественники. Маршруты этих людей чаще всего пролегают вдали от курортов. Взамен они получают уникальные впечатления и фотографии, которые готовы публиковать крупнейшие издания планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда поехать за необычным селфи? У профессионалов узнавал Александр Добриян.

На его счету сотни экспедиций в самые отдаленные уголки планеты. Он гостил у индейцев Амазонии, знаком с вождями африканских племен, а в родном Гомеле давно заслужил репутацию «путешественника № 1». На камеру Юрий Бирюков с удовольствием позирует в карнавальной маске из Эквадора. Обратно в Южную Америку он направится уже через две недели.

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-1
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-2

Юрий Бирюков, фотограф-путешественник:
В Боливии во многих домах обычных людей есть такой красный уголок, в котором человеческий череп лежит. Чаще всего это череп родственника, но иногда бывает и просто купленный у кого-то череп чужого человека. Потому что боливийцы верят, что черепа умерших охраняют дом. 

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-4

Каждая экспедиция – это не только новые эмоции, но и тысячи уникальных кадров. Рассказывать о людях, традициях и культуре помогает фотоаппарат.

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-6
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-7

Юрий Бирюков:
Все эти фотографии – это еще и немое свидетельствование и послание для потомков в каком-то смысле. Потому что мы можем еще застать красоту и природы, и этих культур, которые развивались тысячелетиями. Но скоро этого всего может уже не стать.

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-9
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-10
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-11

Владислав Рута говорит: в переводе с испанского его фамилия означает «дорога», поэтому всю жизнь в пути. Профессиональный архитектор привозит из путешествий новые идеи и делится с коллегами уже на родине. Его панорамные снимки в прямом смысле слова расширяют горизонты.

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-13
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-14
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-15

Владислав Рута, профессиональный фотограф:
Конфликт – в формообразовании. Видим, что исторические здания сделаны в одном стиле, а этот объект полностью в другой плоскости. Это хорошая пища для размышления.

Их работы зовут в дорогу, а маршруты практически никогда не пересекаются.

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-17

Александр Добриян, корреспондент:
Спокойная и размеренная старушка Европа, модное сегодня Марокко и, конечно, Южная Америка. Здесь представлены работы 13 белорусских путешественников. Авторы большинства этих фотографий прямо сейчас находятся в тысячах километров от родной Беларуси.

Ледники Исландии или бескрайние степи Монголии? Куда отправляются профессиональные путешественники в 2020 году?

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-19
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-20
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-21

Еленка Донброва, профессиональный фотограф:
Это Исландия. Она очень привлекает. Плюс дальний перелет: Чили, Перу, наверно, Марокко интересует очень многих. Африка, пустыня Намиб... Это бесподобно! Это нужно увидеть.

Профессиональные путешественники уверяют: от мечты о горных вершинах до настоящего приключения всего ничего. Большая дорога начинается с маленького шага – за порог собственного дома.

Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-23
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-24
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-25
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-26
Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты-27
# Туризм # Александр Добриян

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