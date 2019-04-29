Марзалюк о белорусской государственности: «Хачу, каб у кожнага грамадзяніна краіны было беларускае сэрца»

Новости Беларуси. О белорусской государственности говорили в программе «В обстановке мира».
«Не па свабодзе выбара, а ў абавязковым парадку». Марзалюк хочет, чтобы дети посещали мемориалы и знаковые места
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Справа ў пашырэнні сімвальнага поля і пашырэння на папулярным узроўні: на ўзроўні фільмаў, відэаролікаў, рэкламы, – важнейшых стрыжнёвых рэчаў, якія мусіць ведаць кожны чалавек, незалежна ад таго, мае ён гістарычную адукацыю ці не. Ёсць пэўны сімвальны рад, які павінен быць у сэрцы кожнага чалавека.
Як немцы кажуць, калі яны хочуць сказаць, што чалавек мае нармальнае, здаровае патрыятычнае пачуццё: «У яго французскае сэрца». Альбо нямецкае, альбо галандскае сэрца. Хачу, каб у кожнага грамадзяніна краіны было беларускае сэрца.
Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Цалкам згодна і, як кажуць: народ, які не вывучае сваю гісторыю, будзе вывучаць гісторыю іншай краіны, іншай дзяржавы.
Игорь Марзалюк:
Очень важно то, что мы называем, может быть, это высокопарно и пафосно – территорией смыслов. Весьма показательно, что совсем недавно, перед Посланием Президента, была принята концепция информационной безопасности страны. На самом деле, если нет чёткого понимания, и самое главное, преемственности определённых базовых ценностей в обществе, то это общество обречено на исчезновение.
Французский историк Гизо в своё время говорил, что государство исчезает не от экономического кризиса, а от упадка морали и потери тех ценностей, которые были священными и сакральными для ряда поколений.
Поэтому очень важно сохранение наших традиционных смыслов. Белорусы могут исповедовать различные религии, говорить на разных языках, какая-то культурная традиция может быть роднее, какая-то может быть ближе, какая-то дальше, у нас могут быть различные политические взгляды, но есть какие-то фундаментальные вещи, которые, как в любой нормальной, цивилизованной стране, как в любой нормальной нации, должны быть едиными. И это, в первую очередь, понимание того, что есть суверенитет, есть территориальная целостность, есть гражданство в самом высоком понимании этого слова.