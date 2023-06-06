«Ждём самых лучших результатов». Смотр-конкурс ДПС ГАИ прошёл в Минске

Новости Беларуси. Профессиональное мастерство дорожно-патрульной службы. XXII Республиканский смотр-конкурс среди сотрудников ГАИ стартовал в Минске. Торжественное открытие прошло на Октябрьской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За звание лучших поборются команды из всех регионов и спецподразделение «Стрела». На протяжении трех дней им предстоит пройти череду испытаний. В программе – 10 дисциплин. Проверят участников на знания правил дорожного движения, умение оказывать медицинскую помощь и разрешать конфликтные ситуации и не только. Самыми яркими конкурсными этапами станут «Ручное регулирование» и «Скоростное маневрирование».

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел: Ждем самых лучших результатов, чтобы команды показали какие-то новые формы и методы. И движение вперед безопасности дорожного движения – тоже немаловажный фактор всех смотр-конкурсов. Чтобы мы могли опыт профессиональной подготовки передать на всех сотрудников дорожно-патрульной службы.

Владимир Шидловский, старший инспектор оперативно-дежурной службы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД:

Лично для меня участие в данном конкурсе – продолжение самосовершенствования, развитие своих профессиональных навыков и умений, умение их применять на практике. В данной атмосфере присутствует и волнение, такой психологический аспект, когда необходимо собраться и действительно показать свою волю и терпение.

По итогам конкурса выберут лучших инспекторов в отдельных дисциплинах, а также лучшую дружину. Торжественное закрытие и церемония награждения пройдут 9 июня.