МАРТ принимает меры для обеспечения справедливых цен

Инфляция в Беларуси под контролем. Рост индекса потребительских цен с начала года меньше запланированных 3,5 %. А за год результат в 5,8 %, что также заметно ниже прогнозных показателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдерживают рост 713-м постановлением. Также Совмин и Комитет госконтроля реализуют программу по стабилизации цен. В нее входит, в частности, насыщение внутреннего рынка товарами. Еще есть график прогноза инфляции. В соответствии с ним проводят анализ рынка по всем группам товаров. Отслеживают, как растет стоимость и что дорожает.

Ирина Ивановская, начальник аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: МАРТ (это ежегодная традиция) разрабатывает тарифную тетрадь – это плановое повышение цен и тарифов – и строго ее придерживается, что позволяет нам также регулировать рост цен. Цель МАРТ и правительства не в сдерживании цен, а в обеспечении ценовой стабильности.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Перед собой ставим задачу на второе полугодие сохранить положительную динамику, обеспечив ту цель, которую мы заложили. И абсолютно правильно сказал глава государства: заложили такой-то процент – выполняйте. И для этого мы работаем вместе и с торговыми организациями, и с поставщиками, потому что, конечно, цену во многом формирует поставщик.

Рост розничного товарооборота к середине года больше 10 %, в рублях более 40 миллиардов. А по отдельным товарам, причем не из категории базовых, цифры намного выше. Например, продажи новых автомобилей выросли более чем в два раза.