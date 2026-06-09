МАРТ и торговые сети продлили скидку до 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения

Торговые сети Беларуси продлили скидку 10 % на ряд товаров для уязвимых категорий населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дополнительное соглашение было подписано 9 июня между Министерством антимонопольного регулирования и торговли, а также крупными ритейлерами страны.

10-процентный бонус доступен пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. В списке товаров со скидкой – базовый набор продуктов. От хлеба, муки и круп до мясной и молочной продукции. Меньше платить можно за говядину, свинину, молоко, кефир, сметану и творог.

Впервые список социально значимых позиций пополнила гречневая крупа. Однако под действие скидок не подпадают импортные овощи и фрукты, а также элитные сыры. Новые правила действуют и для продукции птицефабрик: удешевление теперь касается исключительно столовых яиц.