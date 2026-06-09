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МАРТ и торговые сети продлили скидку до 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения

09 июня 2026 17:03
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Торговые сети Беларуси продлили скидку 10 % на ряд товаров для уязвимых категорий населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дополнительное соглашение было подписано 9 июня между Министерством антимонопольного регулирования и торговли, а также крупными ритейлерами страны.

МАРТ и торговые сети продлили скидку до 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения-2

10-процентный бонус доступен пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. В списке товаров со скидкой – базовый набор продуктов. От хлеба, муки и круп до мясной и молочной продукции. Меньше платить можно за говядину, свинину, молоко, кефир, сметану и творог.

Впервые список социально значимых позиций пополнила гречневая крупа. Однако под действие скидок не подпадают импортные овощи и фрукты, а также элитные сыры. Новые правила действуют и для продукции птицефабрик: удешевление теперь касается исключительно столовых яиц.

МАРТ и торговые сети продлили скидку до 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения-4

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
13 крупных торговых организаций, включая «Белкоопсоюз», который пятую часть от всех скидок берет на себя, несмотря на не самое хорошее финансовое положение в системе. Вместе с тем вот эта социальная ответственность перед народом, перед государством – отрадно, что она нашими торговыми сетями поддерживается.

МАРТ и торговые сети продлили скидку до 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения-6

Наталия Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси:
Каждый человек хочет гарантий. Это та гарантия, что способен белорусский покупатель в непростое время... Вы знаете, что продукты питания постоянно дорожают, и это факт. Мы даем возможность обеспечить человека всем необходимым.

МАРТ и торговые сети продлили скидку до 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения-8

Впервые соглашение о социальных скидках заключили в январе 2022-го – с тех пор его постоянно продлевают. За это время торговые сети сэкономили покупателям более 200 миллионов рублей.

# Артур Карпович # Государственная социальная политика

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