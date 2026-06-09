Беспилотники, кибератаки, диверсии: современные вызовы обсудили в Москве с участием Беларуси

Террористические угрозы становятся все более технологичными. Беспилотники, кибератаки, попытки диверсий и вовлечение молодежи в преступную деятельность – вызовы, с которыми сегодня сталкиваются многие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти вопросы стали главной темой заседания Национального антитеррористического комитета России в Москве. В обсуждении приняли участие представители спецслужб, военные и эксперты стран СНГ. Беларусь активно включена в эту работу. Наши специалисты участвуют в совместных программах по противодействию терроризму, а опыт по пресечению незаконного оборота оружия и предотвращению экстремистских угроз вызывает интерес у международных партнеров. Какие решения предложены для укрепления общей безопасности и на каких направлениях сосредоточат усилия в ближайшее время – узнала наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

Ольга Наумова, корреспондент:

Современные вызовы обсуждали в Москве. Представители спецслужб, военные, участники международных организаций. Таким широким составом подняли тему террористических угроз. Только сегодня ранним утром в Подмосковье подорвали автомобиль, водитель погиб. В СНГ действует профильная программа, согласно которой стороны координируют совместные действия. Потому на встрече присутствовала и белорусская сторона. Угроз террористического характера не становится меньше. В 2025 году в СНГ пресекли более 2,5 тысячи подобных преступлений. Было остановлено порядка 300 попыток совершения терактов. Но в последние годы с ростом цифровой активности вызовы обрели новые черты. Стало больше кибератак на критическую инфраструктуру, искусственный интеллект часто используют в разрушительных целях, а также выросла опасность беспилотных систем. Для противодействия таким тенденциям необходимо создать прочную систему безопасности. В этом активно принимают участие специальные службы нашей страны. Есть положительный опыт проведения совместных спецопераций. Подробности. На встрече в Москве белорусская сторона поделилась своим опытом по пресечению террористических угроз. Так, с осложнением военно-политической обстановки на наших южных и западных рубежах стал заметно выше трафик нелегального оборота оружия и взрывчатых веществ. Все попытки удается вовремя пресекать. Наш опыт интересен коллегам из международных организаций. Этой осенью представители ШОС и СНГ соберутся в Минске для участия в контртеррористическом форуме.

Евгений Сысоев, руководитель Антитеррористического центра СНГ:

Форум, который состоится в Беларуси, потрясает своим масштабом, огромным количеством участников, наши коллеги из Беларуси решили добавить еще две сессии. Мы отдельно в Минске будем обсуждать вопросы противодействия финансированию терроризма. И еще вопросы по информационной безопасности, по противодействию терроризму в информационной среде. На внутреннюю обстановку в СНГ влияет эскалация конфликтов на Ближнем Востоке. Отмечается рост нелегальной миграции. Меры по пресечению этих процессов – еще одна важная тема. Отметили не встрече и вовлечение в преступную деятельность молодежи.