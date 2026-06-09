Лукашенко: Беларусь готова перенимать российский опыт внедрения высоких технологий в работу судов

Внедрение современных технологий в работу судов, оказание правовой помощи и развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Эти темы 9 июня обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного Суда России Игорем Красновым. Минск и Москва активно взаимодействуют в сфере правовой помощи. Только за последние два года стороны обменялись более чем 12 тысячами запросов по гражданским, уголовным и экономическим делам. Причем свыше 87% всех международных обращений белорусских судов приходится именно на Россию. Такие объемы совместной работы требуют постоянного совершенствования механизмов взаимодействия. Поэтому сегодня все больше внимания уделяется повышению эффективности правосудия. В числе приоритетов – цифровизация процессов и новые решения, которые позволят ускорить рассмотрение дел и сделать работу судов более современной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что вы многое будете делать для Верховного Суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным Судом Беларуси. Вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Подробности. Мы готовы учиться, перенимать опыт огромной, великой России. Она нам не чужая, многое там было сконцентрировано в советские времена. И кадры там были лучшие. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами и ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается – тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите нас там, где это нужно будет, поможете. Разговор о дальнейшем сотрудничестве во многом опирается на уже существующую практику. По словам Александра Лукашенко, взаимодействие с российскими коллегами всегда носило предметный характер. Президент напомнил, что еще во время работы Игоря Краснова на посту генерального прокурора России многие вопросы удавалось решать в тесном контакте, в том числе те, которые были важны для развития экономических связей между двумя странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйствования. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Одним из практических итогов нынешнего визита Игоря Краснова в Беларусь станет подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Верховными Судами двух стран. Такой документ появится впервые в истории независимой Беларуси. В числе его ключевых направлений – обмен опытом и развитие современных подходов к судопроизводству, включая внедрение информационно-коммуникационных технологий и цифровых решений в работу судов.