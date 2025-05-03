Маршировали с улыбкой даже в ливень! Как готовят к параду Победы участниц самой красивой коробки?

16 июля 1944 года. Минск лежит в руинах, но на бывшем ипподроме уже проходит первый в истории Беларуси военный парад. Нестройные ряды регулярных войск, 30 тысяч партизан в поношенной форме с трофейным оружием. Среди почетных участников – легендарный козел Малыш, удостоенный идти в первой шеренге за верную службу в партизанском отряде. Это был парад-манифест. Беларусь, растерзанная фашистским гнетом, не сломилась, не покорилась врагу. Выстояла. 80 лет спустя на этих же улицах рождается новая история. Современные парады Победы уже не импровизированное шествие, а оточенный механизм памяти, где каждое движение, каждый элемент пропитаны уважением к тем, кто шагал здесь первыми. Тогда было важно просто выжить и победить. Сегодня – сохранить правду и передать ее будущим поколениям. Каким будет парад к 80-летию Великой Победы? Приоткрываем завесу тайны в специальном репортаже СТВ.

Особый шик пешей колонны – женская коробка. Здесь красота и изящность встречаются с безупречной выправкой. В рядах самого утонченного строя курсант Военной академии Олеся Войтик. Она впервые готовит парадную форму, чувствуя, как детская мечта становится реальностью. 80-летие Победы. Ее дебют, ее история.

Алеся Войтик, курсант Военной академии Беларуси:

На самом деле у нас очень сплоченный коллектив. Если нужна кому-то помощь, то мы поможем, девушки прислушиваются. Допустим, если нет какого-то равнения, мы говорим: шаг назад, шаг в сторону – и прислушиваются, помогаем друг другу. С особым трепетом готовится к параду Татьяна Синяк. Для нее участие в праздничном шествии – особая гордость. Ведь история войны – это история ее семьи, написанная кровью прадедов. Каждый из них прошел свой путь к маю 1945-го.

Татьяна Синяк, начальник склада 127-й бригады связи:

По маминой линии ее дедушка в 1944 году был призван на фронт. Они дошли до Дрездена. В период освобождения города ему довелось снять немецкого снайпера, за что и был после освобождения города награжден медалью «За отвагу». По папиной линии также есть прадед, бабушкин отец. При форсировании реки Буг их отряд попал под обстрел. К сожалению, он был расстрелян, тогда погибло много людей. Есть еще один прадед, также по папиной линии. В 1941-м в должности лейтенанта его забрали на фронт. Он прошел всю войну. Тяжело, конечно, говорить об этом. Тяжело и в то же время радостно, потому что я потомок своих дедов и прадедов.

Татьяна шагает в особым строю – строю памяти. И вместе с другими участницами самой красивой парадной коробки ежедневно тренирует строевую ходьбу. Подготовка идет неделя за неделей, оттачивается каждый взмах руки, каждый поворот головы. Здесь нет места ошибкам.

Марина Колодинская, командир отделения каналообразующих систем 127-й бригады связи:

Мы люди-военнослужащие. Я уже пятый год на контрактной службе, и для меня каких-то сложностей нет. Мы со всем справляемся, мы уже к этому подготовлены.

Даже дождь для них не помеха. В 2024 году на генеральной репетиции парада, когда хмурое небо обрушило на строй потоки воды, они не избавили шаг. Наоборот, их улыбки стали только ярче. Это ли не истинное воплощение стойкости белорусских женщин? Когда надо, они и дождь превратят в союзника.

Людмила Платковская, начальник аппаратной 56-го отдельного полка связи:

В прошлом году все видели в «тиктоке» это видео, когда женская коробка шла под дождем, были невероятные эмоции, настолько шквал! Очень интересно было, у всех улыбки на лице просто расплывались сами, не нужно было это как-то наигрывать, потому что брала гордость за нашу страну, за то, что мы представляем женский парад. Вот эти минуты, когда мы идем, они потрясающие. Это невероятные эмоции, которые просто переполняют нас. Смотреть на это все, на лица этих людей, на улыбки, хочется также подарить всем улыбки, потому что эмоции невероятные. Это очень волнительно, но и берет гордость за нашу страну, что нам представилась честь показать себя, показать всем, что мы сможем.