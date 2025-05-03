Сражались в первых рядах, участвовали в разведке и выявляли огневые точки врага. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Своими историями поделилась наша телезрительница.

Семья Криваль Татьяны Зиновьевны: Когда фашисты вероломно напали на нашу страну, на защиту своей Родины встала и семья Криваль Татьяны Зиновьевны, которая проживала в деревне Краи Телеханского района Пинской области (в настоящее время Ивацевичский район Брестская область). Все три сына Татьяны – Сидор, Григорий и Петр – ушли в самостоятельно действующий отряд. Сама Татьяна Зиновьевна вместе со своим мужем Антоном Михайловичем помогали печь хлеб для партизан и доставали продукты для них. С одеждой было труднее, но делились всем, чем могли. В такое тяжелое время умерла дочь Татьяны Зиновьевны – Параска.

Когда в 1944 году подошла Красная армия, все сыновья Татьяны Зиновьевны ушли на фронт. Они были призваны Телеханским районным комиссариатом. Сидор и Григорий погибли, не дожив до победы 2-3 месяца. Петр был ранен и контужен, лечился в госпитале в Казани. Его спасла молоденькая медсестра, которая увидела, что он еще живой и вытянула с поля боя. Петр благодарил ее всю жизнь, хотя и не знал кто она. Еще он благодарил за хорошее и внимательное отношение к бойцам и их нуждам маршала К.К. Рокоссовского. После выписки возвратился в строй и воевал до победы. Вернулся в родные края в декабре 1945 года. Все братья сражались мужественно и самоотверженно, были в первых рядах, участвовали в разведке, выявляли огневые точки противника. Один из братьев, со слов очевидцев-односельчан, бросился с гранатой в руках под вражеский танк, спасая своих боевых товарищей. Все в боях участвовали смело, решительно, отважно. В послевоенное время на плечи Татьяны Зиновьевна и ее мужа Антона Михайловичем, а позже и ее сына Петра легла тяжесть забот воспитания их внуков. Всего было десять внучат, это дети ее погибших сыновей и дочери. После женитьбы Петра добавилось еще семь внучат.