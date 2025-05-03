Сражались в первых рядах, участвовали в разведке и выявляли огневые точки врага. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Своими историями поделилась наша телезрительница.
Семья Криваль Татьяны Зиновьевны:
Когда фашисты вероломно напали на нашу страну, на защиту своей Родины встала и семья Криваль Татьяны Зиновьевны, которая проживала в деревне Краи Телеханского района Пинской области (в настоящее время Ивацевичский район Брестская область). Все три сына Татьяны – Сидор, Григорий и Петр – ушли в самостоятельно действующий отряд.
Сама Татьяна Зиновьевна вместе со своим мужем Антоном Михайловичем помогали печь хлеб для партизан и доставали продукты для них. С одеждой было труднее, но делились всем, чем могли. В такое тяжелое время умерла дочь Татьяны Зиновьевны – Параска.
Когда в 1944 году подошла Красная армия, все сыновья Татьяны Зиновьевны ушли на фронт. Они были призваны Телеханским районным комиссариатом. Сидор и Григорий погибли, не дожив до победы 2-3 месяца. Петр был ранен и контужен, лечился в госпитале в Казани. Его спасла молоденькая медсестра, которая увидела, что он еще живой и вытянула с поля боя. Петр благодарил ее всю жизнь, хотя и не знал кто она. Еще он благодарил за хорошее и внимательное отношение к бойцам и их нуждам маршала К.К. Рокоссовского. После выписки возвратился в строй и воевал до победы. Вернулся в родные края в декабре 1945 года.
Все братья сражались мужественно и самоотверженно, были в первых рядах, участвовали в разведке, выявляли огневые точки противника. Один из братьев, со слов очевидцев-односельчан, бросился с гранатой в руках под вражеский танк, спасая своих боевых товарищей. Все в боях участвовали смело, решительно, отважно.
В послевоенное время на плечи Татьяны Зиновьевна и ее мужа Антона Михайловичем, а позже и ее сына Петра легла тяжесть забот воспитания их внуков. Всего было десять внучат, это дети ее погибших сыновей и дочери. После женитьбы Петра добавилось еще семь внучат.
Семья Ващило Наталии Антоновны:
Ващило Наталия Антоновна (1929 г.р.) во время войны была подростком, но все ужасы войны испытала на себе.
Отец Наталии – Ващило Антон Иванович – ушел в самостоятельно действующий отряд, в котором находилось много односельчан, в том числе и сыновья Татьяны Зиновьевны. А мать Наталии – Ващило Елена – помогала партизанам, чем могла (продуктами, одеждой). Так как отец находился в партизанах, а мать помогала им, то вся ответственность за младших братьев и сестер легла на плечи Наталии.
Наталия вспоминает, что однажды немцы прочесывали лес, в это время Наталия ушла поближе к деревне, чтобы добыть что-то из еды для братьев и сестер, благодаря чему ей чудом удалось выжить. Она укрылась в густых кустах возле лесного колодца и затаила дыхание. Немцы прошли рядом с ней, но не заметили ее.
К моменту подхода Красной армии к деревне Краи все партизаны-односельчане ушли на фронт. Ушел на фронт и отец Наталии. Мать Наталии, Елена, вместе с Татьяной Зиновьевной и другими женщинами, а также с оставшимися в деревне мужчинами, принялись за восстановление хозяйства, восстанавливали сгоревшие дома. Дети тоже помогали, чем могли: гоняли на пастбища коров, свиней, которых удалось спрятать в лесу и болотах от немцев; работали и на поле: помогали сажать, полоть и убирать урожай.
Но самое главное, что никто не забывал о своих родных и с нетерпением ждал весточек от них, а также их возвращения домой. Однако не все вернулись с фронта, многие были убиты.