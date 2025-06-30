Марков: настоящий профессионал – это тот, кто умеет держать позицию, не подстраиваясь под обстоятельства
«Настоящий профессионал – это тот, кто умеет держать позицию, не подстраиваясь под обстоятельства. Особенно это важно для журналистов». Об этом заявил министр информации на торжественной церемонии выпуска молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году факультет журналистики БГУ окончили порядка 130 человек. Среди них – семеро магистров, а также иностранные студенты из Китая, которые пополнят ряды белорусских СМИ. Около 80 вчерашних студентов распределились и скоро приступят к выполнению своих обязанностей на первых рабочих местах.
Ребята прекрасно осознают, что окажутся на передовой информационной борьбы, но учеба помогла подготовиться к вызовам. Они обладают знаниями в области новостей и пиара, умеют отличать правду от лжи и обладают навыками работы в быстро меняющейся обстановке.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Я очень рад за то, что они выбрали эту профессию, потому что для меня как для министра это персонально важно. И хотелось бы, чтобы таких людей, профессионально нацеленных, желающих и понимающих вообще, ради чего они работают, чтобы их было больше. Они действительно рады тому, что они стали специалистами.
Дмитрий Янушкевич, выпускник факультета журналистики БГУ:
Сегодняшние выпускники – это люди, которые готовы сражаться со всем. И на фоне информационной войны мы готовы проверять полностью всю информацию, которую поставляет нам сообщество.
Настоящих профессионалов медиаиндустрии факультет готовит уже больше 80 лет. За годы работы дипломы здесь получили более 10 тысяч специалистов. Сегодня журфак БГУ – современное учреждение, где готовят настоящих акул пера. В структуру факультета входят учебный центр коммуникационных технологий и семь кафедр. К услугам студентов – развитая материально-техническая база, теле- и радиостудии. Особое внимание – практикоориентированности.