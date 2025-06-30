Марков: настоящий профессионал – это тот, кто умеет держать позицию, не подстраиваясь под обстоятельства

«Настоящий профессионал – это тот, кто умеет держать позицию, не подстраиваясь под обстоятельства. Особенно это важно для журналистов». Об этом заявил министр информации на торжественной церемонии выпуска молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году факультет журналистики БГУ окончили порядка 130 человек. Среди них – семеро магистров, а также иностранные студенты из Китая, которые пополнят ряды белорусских СМИ. Около 80 вчерашних студентов распределились и скоро приступят к выполнению своих обязанностей на первых рабочих местах. Ребята прекрасно осознают, что окажутся на передовой информационной борьбы, но учеба помогла подготовиться к вызовам. Они обладают знаниями в области новостей и пиара, умеют отличать правду от лжи и обладают навыками работы в быстро меняющейся обстановке.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Я очень рад за то, что они выбрали эту профессию, потому что для меня как для министра это персонально важно. И хотелось бы, чтобы таких людей, профессионально нацеленных, желающих и понимающих вообще, ради чего они работают, чтобы их было больше. Они действительно рады тому, что они стали специалистами. Дмитрий Янушкевич, выпускник факультета журналистики БГУ:

Сегодняшние выпускники – это люди, которые готовы сражаться со всем. И на фоне информационной войны мы готовы проверять полностью всю информацию, которую поставляет нам сообщество.