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Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ

19 октября 2024 08:37
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Нынешняя неделя в Беларуси проходит под знаком родительской любви. Стартовала она с Дня матери, а завершится Днем отца. Семейные мероприятия продолжаются по всей стране: от масштабных конкурсов и форумов до встреч в узком профессиональном и домашнем кругу. 

О значимости и сохранении традиционных семейных ценностей, гармоничных отношениях, воспитании детей, социальной поддержке пообщались гости ток-шоу «Большой город».

Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ-2

Крепкая семья – сильное Государство. Страна, в которой социальная поддержка – бессменный приоритет.

Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ-4

Какие они, современные мамы?

Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ-6

Авторитет и статус отца в семье: что самое главное для гармоничных отношений? Отцы сегодня могут все: и в декрет, и на работу 24/7. 

И все же, какова идеальная формула главы семейства? В чем важность сохранения и почитания традиционных семейных ценностей?

Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ-8

И почему детей в семье никогда не бывает много?

Секреты семейного счастья, которые доступны каждому. Неделя родительской любви в «Большом городе». Воскресенье, 10.00

# Брак и семья

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