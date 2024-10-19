Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ
Нынешняя неделя в Беларуси проходит под знаком родительской любви. Стартовала она с Дня матери, а завершится Днем отца. Семейные мероприятия продолжаются по всей стране: от масштабных конкурсов и форумов до встреч в узком профессиональном и домашнем кругу.
О значимости и сохранении традиционных семейных ценностей, гармоничных отношениях, воспитании детей, социальной поддержке пообщались гости ток-шоу «Большой город».
Крепкая семья – сильное Государство. Страна, в которой социальная поддержка – бессменный приоритет.
Какие они, современные мамы?
Авторитет и статус отца в семье: что самое главное для гармоничных отношений? Отцы сегодня могут все: и в декрет, и на работу 24/7.
И все же, какова идеальная формула главы семейства? В чем важность сохранения и почитания традиционных семейных ценностей?
И почему детей в семье никогда не бывает много?
Секреты семейного счастья, которые доступны каждому. Неделя родительской любви в «Большом городе». Воскресенье, 10.00