Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ

Нынешняя неделя в Беларуси проходит под знаком родительской любви. Стартовала она с Дня матери, а завершится Днем отца. Семейные мероприятия продолжаются по всей стране: от масштабных конкурсов и форумов до встреч в узком профессиональном и домашнем кругу.

Авторитет и статус отца в семье: что самое главное для гармоничных отношений? Отцы сегодня могут все: и в декрет, и на работу 24/7.

И все же, какова идеальная формула главы семейства? В чем важность сохранения и почитания традиционных семейных ценностей?