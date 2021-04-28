«Диалог был такой откровенный, сердечный, чистый». В Несвиже Александр Бутарев провёл личный приём граждан

Новости Беларуси. Местная власть принимает меры, чтобы людям жилось комфортно и уютно. Об этом 28 апреля завил помощник Президента – инспектор по Минской области Александр Бутарев во время личного приема граждан в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это первая встреча такого формата с жителями региона после его вступления в должность. Вопросов было не много, что говорит о том, что проблемы решаются на местах. Поступили обращения по поводу арендного жилья, трудоустройства и народного творчества.

Елена Ивановна Дубинич – автор книги про белорусские рушники – попросила помощи в организации выпуска своего издания и сувенирной продукции. Александр Михайлович пояснил, что оценку художественной ценности этих трудов должны дать профессионалы, а руководству района посоветовал приглашать таких талантливых людей на творческие форумы. Ведь это поможет привлечь в Несвижский край больше туристов.

Елена Дубинич, жительница Несвижа:

Диалог, конечно, состоялся. Состоялся он на очень высоком уровне. Меня старались понять, старались помочь и разобраться в этих делах, внимательно изучить материалы. Диалог был такой откровенный, сердечный, чистый, с желанием помочь человеку.

Александр Бутарев, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Буду ежемесячно и еженедельно проводить встречи с населением, обращать [внимание – прим. ред.] на те вопросы, которые волнуют наших жителей. Я вижу, что местная власть принимает всяческие меры для того, чтобы здесь было жить людям комфортно, уютно, понятно. Чтобы решались те задачи или проблемы, которые существуют в регионах. Их, по большому счету, нет. Есть определенные вопросы и вот те, которые сегодня были (два обращения), эти вопросы уже поступали сюда. На мой взгляд, они компетентно были решены местными органами, но есть какие-то нюансы, которые нужно доуточнять.