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Мария Василевич и Маргарита Мартынова рассказали, каково это – участвовать в мировых конкурсах красоты

20 декабря 2018 21:39
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Новости Беларуси. Белоруски поделились впечатлениями от участия в конкурсах красоты мирового масштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Василевич и Маргарита Мартынова рассказали, каково это – участвовать в мировых конкурсах красоты-1

Напоминаем, что Мария Василевич в 2018 году впервые в истории нашей страны вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира» и получила титул самой красивой девушки Европы, а Маргарита Мартынова стала мисс топ-модель Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Василевич и Маргарита Мартынова рассказали, каково это – участвовать в мировых конкурсах красоты-4

Подготовка к таким представительным форумам занимает несколько месяцев. Сначала дома, в Беларуси, затем на месте проведения – на этот раз в Китае и Польше. Девушки отрабатывали навыки дефиле и умение держаться на сцене. Всего за победу в Китае боролись красавицы из 118 стран, в Польше – из 70.   

Мария Василевич и Маргарита Мартынова рассказали, каково это – участвовать в мировых конкурсах красоты-7

Маргарита Мартынова, Мисс топ-модель Европы-2018:
Ты должен показать свою харизму, свои какие-то изюминки, чтобы тебя заметили. Поэтому это все очень важно в совокупности – эти все качества девушки.

Мария Василевич и Маргарита Мартынова рассказали, каково это – участвовать в мировых конкурсах красоты-10

Мария Василевич, Мисс мира Европа-2018:
Во время финала, честно признаюсь, не было эмоций никаких, потому что я человек очень сконцентрированный. Когда я стояла на сцене, я, наверное, больше думала: ага, если меня сейчас назовут, в какую точку мне пойти. Потому что главное – не ошибиться, быть ответственной в этот момент и не испортить шоу.

Наверное, только в час после финала уже приходит осознание – и даже сейчас, наверное, приходит осознание. Потому что когда объявляют «Мисс Европа Мария Василевич» у меня прямо идут мурашки. Наверное, это еще только-только приходит ко мне.

Мария Василевич и Маргарита Мартынова рассказали, каково это – участвовать в мировых конкурсах красоты-13

2019 год в жизни Марии Василевич обещает быть насыщенным. Девушка будет путешествовать по миру с благотворительным проектом. Маргарита Мартынова продолжит работать учителем английского языка, также в планах участие в показах и конкурсах красоты.

# Мисс мира # общество # Мария Василевич # Маргарита Мартынова # Фотофакт

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