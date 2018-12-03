Белоруска Маргарита Мартынова стала обладательницей титула «Мисс топ-модель Европы»: 7 фото

Новости Беларуси. Представительница Беларуси на конкурсе «Miss Supranational-2018» Маргарита Мартынова стала обладательницей титула «Мисс топ-модель Европы». Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Маргарита Мартынова:

Я с невероятными эмоциями говорю о том, что стала обладательницей титула «Мисс топ-модель Европы». А мы с нетерпением ждем финала конкурса Miss Supranational 2018 и новых побед.

Фото: instagram.com/margaritamartynova

Само грандиозное шоу – финал конкурса «Miss Supranational-2018» – состоится 7 декабря в Польше.

Фото: instagram.com/margaritamartynova

Маргарита уже несколько недель готовится к конкурсу. В середине ноября она опубликовала фото с чемоданом, под которым написала, что «уже совсем скоро начнется все самое интересное».

Фото: instagram.com/margaritamartynova

В сети также появилось видеопредставление белорусской участницы. В минутной визитке девушка отмечает, что очень гордится тем, что представит Беларусь на этом конкурсе.

Фото: instagram.com/margaritamartynova

Маргарите Мартыновой – 22 года. Она родом из Слонима, но живет в Гродно. Девушка окончила университет и работает преподавателем иностранных языков в школе областного центра.

Фото: instagram.com/margaritamartynova

«Сейчас я работаю с детьми – я учитель. Я стараюсь не только дать им знания, но и привить чувства уважения и любви к своей и другим культурам».

Фото: instagram.com/margaritamartynova

Своими увлечениями Маргарита называет активный спорт и путешествия, но главной страстью – быструю езду.

Фото: instagram.com/margaritamartynova