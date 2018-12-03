Белоруска Маргарита Мартынова стала обладательницей титула «Мисс топ-модель Европы»: 7 фото
Новости Беларуси. Представительница Беларуси на конкурсе «Miss Supranational-2018» Маргарита Мартынова стала обладательницей титула «Мисс топ-модель Европы».
Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.
Маргарита Мартынова:
Я с невероятными эмоциями говорю о том, что стала обладательницей титула «Мисс топ-модель Европы». А мы с нетерпением ждем финала конкурса Miss Supranational 2018 и новых побед.
Фото: instagram.com/margaritamartynova
Само грандиозное шоу – финал конкурса «Miss Supranational-2018» – состоится 7 декабря в Польше.
Фото: instagram.com/margaritamartynova
Маргарита уже несколько недель готовится к конкурсу. В середине ноября она опубликовала фото с чемоданом, под которым написала, что «уже совсем скоро начнется все самое интересное».
Фото: instagram.com/margaritamartynova
В сети также появилось видеопредставление белорусской участницы. В минутной визитке девушка отмечает, что очень гордится тем, что представит Беларусь на этом конкурсе.
Фото: instagram.com/margaritamartynova
Маргарите Мартыновой – 22 года. Она родом из Слонима, но живет в Гродно. Девушка окончила университет и работает преподавателем иностранных языков в школе областного центра.
Фото: instagram.com/margaritamartynova
«Сейчас я работаю с детьми – я учитель. Я стараюсь не только дать им знания, но и привить чувства уважения и любви к своей и другим культурам».
Фото: instagram.com/margaritamartynova
Своими увлечениями Маргарита называет активный спорт и путешествия, но главной страстью – быструю езду.
Фото: instagram.com/margaritamartynova
Маргарита стала обладательницей титула «Первая вице-мисс Беларусь» в 2018 году. Годом ранее девушка завоевала титул «Мисс Гродно».
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