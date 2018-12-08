«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе

Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 финалисток конкурса «Мисс мира-2018». Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 финалисток конкурса «Мисс мира-2018». Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики
Девушка стала единственной представительницей Европы в пятерке лучших. В конкурсе участвовали 118 красавиц. Корону и титул «Мисс мира» получила Ванесса Понсе де Леон из Мексики.
Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?
Жюри оценивало не только внешность девушек, но и их таланты. Белоруске было чем удивить.
«Мисс мира» считается самым престижным конкурсом и проводится с 1951 года. На этот раз финал принимал китайский город Санья. Мария Василевич достойно представила на нем Беларусь.
Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт
В понедельник нашу красавицу будем встречать в национальном аэропорту «Минск» уже в статусе «Мисс мира Европа».