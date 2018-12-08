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«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе

08 декабря 2018 17:11
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Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 финалисток конкурса «Мисс мира-2018». Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе-1

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики

Девушка стала единственной представительницей Европы в пятерке лучших. В конкурсе участвовали 118 красавиц. Корону и титул «Мисс мира» получила Ванесса Понсе де Леон из Мексики.

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе-4

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Жюри оценивало не только внешность девушек, но и их таланты. Белоруске было чем удивить.

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе-7

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе-9

«Мисс мира» считается самым престижным конкурсом и проводится с 1951 года. На этот раз финал принимал китайский город Санья. Мария Василевич достойно представила на нем Беларусь.

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе-12

Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт

В понедельник нашу красавицу будем встречать в национальном аэропорту «Минск» уже в статусе «Мисс мира Европа».

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе-15

# Мисс мира # общество # Мария Василевич # Ванесса Понсе де Леон # Фотофакт

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