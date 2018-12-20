Президент утвердил задачи развития Беларуси на 2019 год

Новости Беларуси. Рост ВВП – 4 %, инфляция – не выше 5 %. Президент определил задачи социально-экономического развития Беларуси и утвердил направления денежно-кредитной политики на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующие указы глава государства подписал 20 декабря. Так, рост экономики должен превысить среднемировой уровень, что в конечном счете отразится на доходах белорусов. Напоминаем: повышение благосостояния людей – главный показатель эффективности работы правительства. Прибавить необходимо и в экспорте: задача на будущий год – 105,4 %. Основной целью денежно-кредитной политики станет ограничение инфляции, которая в 2019-ом должна сохраниться в пределах 5 %.
Для обеспечения устойчивого и долгосрочного роста всей вертикали власти главой государства были поставлены дополнительные задачи. В том числе по разработке и внесению предложений для повышения ВВП и создания новых источников его роста; проведению системной региональной политики в целях выравнивания развития территорий и сокращения дифференциации уровня и качества жизни населения, а также создания новых высокопроизводительных рабочих мест, прежде всего в регионах. Кроме того, недопустимо нарастание долговых обязательств. Основа экономики – промышленность. Необходимые меры должны приниматься для финансового оздоровления промышленных предприятий. На основе роста производительности труда будет повышаться заработная плата.
Правительству поручено вносить предложения о корректировке прогнозных параметров с учетом фактических внешних экономических условий.