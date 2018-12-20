Президент утвердил задачи развития Беларуси на 2019 год

Новости Беларуси. Рост ВВП – 4 %, инфляция – не выше 5 %. Президент определил задачи социально-экономического развития Беларуси и утвердил направления денежно-кредитной политики на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие указы глава государства подписал 20 декабря. Так, рост экономики должен превысить среднемировой уровень, что в конечном счете отразится на доходах белорусов. Напоминаем: повышение благосостояния людей – главный показатель эффективности работы правительства. Прибавить необходимо и в экспорте: задача на будущий год – 105,4 %. Основной целью денежно-кредитной политики станет ограничение инфляции, которая в 2019-ом должна сохраниться в пределах 5 %.