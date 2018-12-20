«Школа активного гражданина» прошла 20 декабря по всей Беларуси. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» 20 декабря собрала тысячи молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа таких площадок в учебных заведениях уже стала традиционной. Это весьма удобный дискуссионный формат общения с подрастающим поколением на важные и резонансные темы, которые волнуют общество.