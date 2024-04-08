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Марина Василевская в ближайшие дни вернётся в Минск

08 апреля 2024 10:41
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Процесс восстановления первого белорусского космонавта после двухнедельного космического полета идет активно. В ближайшие дни Марина Василевская вернется в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Василевская в ближайшие дни вернётся в Минск-1

На МКС были выполнены запланированные научные исследования. В скором будущем мы узнаем, какие результаты они принесут нашей стране. Как отметил представитель НАН Беларуси, реабилитация космонавтов проходит в плановом порядке.

В настоящее время Марина Василевская и вернувшийся с ней на Землю Герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий находятся в подмосковном Звездном городке. Медицинские работники проводят необходимые исследования. По словам самой космонавтки, восстановление идет очень активно и позитивно. Соответствует этому и настроение. На этом освоение космоса не прекращается. Российская академия наук сообщает, что Беларусь будет задействована в российской лунной программе.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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