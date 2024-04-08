Из-за аферы с криптовалютой минчане лишились 80 тыс. рублей

Попытка заработать на криптовалюте не увенчалась успехом. В милицию за прошедший месяц обратилось четыре человека, которые стали жертвами кибермошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане в интернете нашли объявление о возможности получить легкий заработок на сделках с криптовалютой. По указанию «брокера» они пополняли свои онлайн-кошельки в надежде на получение дополнительного дохода. В результате потери составили больше 80 тысяч рублей.

Мне пришло сообщение от пользователя в мессенджере Telegram, где предлагался дополнительный заработок. В ходе переписки пользователь написал, что мне нужно внести деньги. Чем больше внесу, тем больше заработаю. Изначально внес 10 тысяч рублей. Потом захотел эти деньги вывести, но мне сказали, что выводить можно от 10 тысяч долларов, поэтому порекомендовали еще зачислить денежные средства на счет.

Вячеслав Капский, начальник ОПК Московского РУВД Минска:

Все потерпевшие стали жертвами одной и той же преступной схемы. Факт мошенничества вскрылся только тогда, когда у жителей столицы не получилось вывести ни «заработанные», ни личные сбережения. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.

Правоохранители напоминают: не стоит бездумно доверять обещаниям легкого заработка в интернете. Прежде чем вкладывать деньги в инвестиционные проекты, следует проверить достоверность предложения.