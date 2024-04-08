Прямой эфир

Как помочь жертвам домашнего насилия? Поговорили о раннем выявлении и профилактике

08 апреля 2024 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дом, где живет любовь, где все уважают друг друга и где нет места насилию. Вот о чем годами мечтают те, у кого такого дома, увы, нет. Как мечты сделать явью? Как помочь жертвам домашнего насилия? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Бакач, первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник милиции общественной безопасности.

Юрий Царев, ведущий:
Есть такое понятие, как домашнее насилие. Давайте поговорим о нашей стране, насколько это для нас присуще? Есть ли какая-то статистика?

Как помочь жертвам домашнего насилия? Поговорили о раннем выявлении и профилактике-1

Андрей Бакач, первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник милиции общественной безопасности:
Сказать, что в Беларуси нет домашнего насилия, будет не совсем правильно. Есть в статистических сведениях показатель и цифровой, но цифра на сегодня настолько мала, что не составляет существенного влияния на статистику. Если брать в сравнение 2022-2023 год, то по итогам 2023 года количество совершенных преступлений гораздо меньше, чем в 2022 году. В 2024 году за три месяца имеем цифры гораздо ниже, чем за третий квартал 2023 года. Благодаря комплексной работе всех субъектов профилактики нам в Минске удалось добиться таких положительных моментов.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
А если человек боится сообщить об этом? Бывает такое?

Андрей Бакач:
Одна из сложностей домашнего насилия – это конфликт в семье. Цель работы всех субъектов профилактики – это раннее выявление, недопущение совершения более тяжких последствий.

Подробности в видео.

# Закон # общество # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный # Андрей Бакач

Другие новости рубрики

Все новости
Сев ранних яровых регионы должны завершить до 15 апреля
08 апреля 2024 08:27

Сев ранних яровых регионы должны завершить до 15 апреля

Вадим Елфимов: у французов интересы те же – грабануть кого-нибудь под шумок войны
08 апреля 2024 08:09

Вадим Елфимов: у французов интересы те же – грабануть кого-нибудь под шумок войны

Сезон полевых работ. Что с семенами и техникой, готовы ли сами аграрии? Анонс ток-шоу «‎По существу»‎
08 апреля 2024 08:08

Сезон полевых работ. Что с семенами и техникой, готовы ли сами аграрии? Анонс ток-шоу «‎По существу»‎

В Витебск прибудет воссозданный крест Евфросинии Полоцкой
08 апреля 2024 07:35

В Витебск прибудет воссозданный крест Евфросинии Полоцкой

Продажи автомобилей в Беларуси показывают положительную динамику
08 апреля 2024 07:28

Продажи автомобилей в Беларуси показывают положительную динамику

«Взгляд ребёнка на профессию». Итоги конкурса «Спасатели глазами детей» подвели в Минске
08 апреля 2024 07:18

«Взгляд ребёнка на профессию». Итоги конкурса «Спасатели глазами детей» подвели в Минске

День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома
08 апреля 2024 07:01

День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома

Алексей Талай: «Мы на стороне Бога, и наша сейчас святая задача – с этим справиться»
07 апреля 2024 19:44

Алексей Талай: «Мы на стороне Бога, и наша сейчас святая задача – с этим справиться»

Олег Романов: ВНС – узловая точка нашей истории
07 апреля 2024 19:38

Олег Романов: ВНС – узловая точка нашей истории

Межевич: «Закончить СВО можно было в марте 2022 года»
07 апреля 2024 19:18

Межевич: «Закончить СВО можно было в марте 2022 года»

Тищенко: Украина постоянно подбрасывает в нашу сторону боевиков и рецидивистов
07 апреля 2024 19:12

Тищенко: Украина постоянно подбрасывает в нашу сторону боевиков и рецидивистов

Собака в квартире – объект налогообложения. Что грозит за четвероногого «нелегала»? Разбирались в тонкостях законодательства
07 апреля 2024 18:30

Собака в квартире – объект налогообложения. Что грозит за четвероногого «нелегала»? Разбирались в тонкостях законодательства