Как помочь жертвам домашнего насилия? Поговорили о раннем выявлении и профилактике

Юрий Царев, ведущий: Есть такое понятие, как домашнее насилие. Давайте поговорим о нашей стране, насколько это для нас присуще? Есть ли какая-то статистика?

Дом, где живет любовь, где все уважают друг друга и где нет места насилию. Вот о чем годами мечтают те, у кого такого дома, увы, нет. Как мечты сделать явью? Как помочь жертвам домашнего насилия? Об этом поговорили с гостем.

Андрей Бакач, первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник милиции общественной безопасности:

Сказать, что в Беларуси нет домашнего насилия, будет не совсем правильно. Есть в статистических сведениях показатель и цифровой, но цифра на сегодня настолько мала, что не составляет существенного влияния на статистику. Если брать в сравнение 2022-2023 год, то по итогам 2023 года количество совершенных преступлений гораздо меньше, чем в 2022 году. В 2024 году за три месяца имеем цифры гораздо ниже, чем за третий квартал 2023 года. Благодаря комплексной работе всех субъектов профилактики нам в Минске удалось добиться таких положительных моментов.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

А если человек боится сообщить об этом? Бывает такое?

Андрей Бакач:

Одна из сложностей домашнего насилия – это конфликт в семье. Цель работы всех субъектов профилактики – это раннее выявление, недопущение совершения более тяжких последствий.