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Сев ранних яровых регионы должны завершить до 15 апреля

08 апреля 2024 08:27
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Регионы Беларуси должны завершить сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур до 15 апреля, основной яровой сев – до 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сев ранних яровых регионы должны завершить до 15 апреля-1

В лидерах находится Брестская область, там освоено более 85 % площадей. Следом идут аграрии Минской и Гродненской областей. В целом же по стране ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи, проса посеяны на 62,5 % площадей. Хозяйства интенсивно закладывают основу под урожай льна и сахарной свеклы. Местами технику сдерживают дожди, переувлажненная почва не дает нарастить темпы. Однако полевые работы идут в соответствии с графиком, несмотря на погодные условия. Продолжается и подготовка почвы к дальнейшим этапам посевной кампании.

# Посевная кампания # общество

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