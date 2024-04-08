Сев ранних яровых регионы должны завершить до 15 апреля

В лидерах находится Брестская область, там освоено более 85 % площадей. Следом идут аграрии Минской и Гродненской областей. В целом же по стране ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи, проса посеяны на 62,5 % площадей. Хозяйства интенсивно закладывают основу под урожай льна и сахарной свеклы. Местами технику сдерживают дожди, переувлажненная почва не дает нарастить темпы. Однако полевые работы идут в соответствии с графиком, несмотря на погодные условия. Продолжается и подготовка почвы к дальнейшим этапам посевной кампании.