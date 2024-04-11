I Белорусский географический конгресс стартовал в БГУ

Более 500 исследователей из восьми стран принимают участие в I Белорусском географическом конгрессе, который проходит в эти дни в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты обсуждают проблемы природопользования и устойчивого развития. Работают научные секции и диалоговые площадки. Кроме этого, в программе мастер-классы, картографическая викторина, экскурсии и выставки. Участники конгресса – ученые, студенты, преподаватели из Беларуси, России, Китая, Казахстана и других стран.

Елена Кольмакова, декан географического факультета Белорусского государственного университета:

Факультет географии и геоинформатики Белорусского государственного университета является главным научно-образовательным центром в области географического образования и географических научных исследований не только в Республике Беларусь, но и Восточной Европе. Мы решили, что пришло время собрать у себя ученых из ближнего и дальнего зарубежья, чтобы обменяться научным и практическим опытом, усилить в наше непростое время сотрудничество в научных и образовательных сферах.

Ульяна Кудрявцева, студентка Белорусского государственного университета:

Мы решили стать одними из соорганизаторов данного мероприятия, поскольку сами студенты факультета географии и геоинформатики и нам очень интересны данные дисциплины. Мы хотим, чтобы географию изучало как можно больше людей и чтобы они интересовались такой многообразной наукой.