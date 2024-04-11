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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей

11 апреля 2024 07:41
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Дата, которая непроходящей болью пронизывает наши сердца. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По всей стране состоятся памятные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей-1

К мемориалам цветы и венки будут возложены от бывших узников концлагерей, представителей власти, общественных организаций, трудовых коллективов, студентов и школьников. Каждый лагерь смерти увековечен в мемориальном комплексе «Хатынь». В годы войны это были места массового уничтожения людей и медицинских опытов над ними. Самые крупные – в Минске, Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. Жизни лишились около 3 миллионов человек. Узников из числа гражданских гитлеровцы также использовали в качестве прикрытия при наступлении Красной армии.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей-4

Расследование этих преступлений продолжается. Данные о кровавых злодеяниях нацистов и их соучастников – в документах уголовного дела о геноциде нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Чтобы предотвратить повторение трагедий, мы сохраним память о чудовищных преступлениях нацистов.

# Великая Отечественная война # общество

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