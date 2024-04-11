11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей

К мемориалам цветы и венки будут возложены от бывших узников концлагерей, представителей власти, общественных организаций, трудовых коллективов, студентов и школьников. Каждый лагерь смерти увековечен в мемориальном комплексе «Хатынь». В годы войны это были места массового уничтожения людей и медицинских опытов над ними. Самые крупные – в Минске, Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. Жизни лишились около 3 миллионов человек. Узников из числа гражданских гитлеровцы также использовали в качестве прикрытия при наступлении Красной армии.