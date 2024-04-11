Марину Василевскую встретили на Родине

В Национальном аэропорту Минск, куда прибыл рейс Марины, собрались представители Академии наук, родные и близкие, все, кто так ждал этого момента.

Мы испытываем гордость за нашу Марину Василевскую. Считаю, что Беларусь стала космической державой. Мы присутствовали во время пуска ракеты в космос. Те эмоции, которые мы испытали, не передать словами. Вся делегация, которая прибыла из Беларуси, находилась там. И мы гордимся ей, нашей страной.

В тот момент, когда мы были на Байконуре, были просто непередаваемые эмоции от всей атмосферы, от всех установок, оборудования, людей. В первую очередь, что мы были в другой стране и как тепло и хорошо отзываются о белорусах там. В тот момент, когда все-таки произошел запуск, это было просто до дрожи, до слез.

Этот полет на МКС стал, без преувеличения, огромным шагом в развитии белорусской космонавтики. Он продолжался 14 суток, 12 из которых Марина Василевская провела на самой станции, где она выполняла научную программу. Эта экспедиция – еще одна славная страница истории нашей страны, которой гордимся мы и будут восхищаться наши потомки.

С успешным возвращением на землю экипаж корабля «Союз МС-24» поздравил Президент. Александр Лукашенко пригласил космонавтов и всех, кто готовил полет, в гости в Беларусь. Все эти дни звучат слова благодарности за тяжелый труд и действительно мужественный поступок, были и искренние переживания. А сегодня всех белорусов объединяет бесконечное ликование и чувство гордости: космос – наш! С возвращением на Родину, Марина!