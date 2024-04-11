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«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электросетям

11 апреля 2024 07:16
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Энергетики успешно преодолели максимум нагрузок осенне-зимнего периода. Несмотря на сложные погодные условия, работа объектов электросетевого хозяйства прошла в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электросетям-1

В «Минскэнерго» обращают внимание, что с наступлением весны начинается дачный сезон. А значит, необходимо проверить исправность и работоспособность электрооборудования, бытовой техники и электропроводки в своих владениях. Энергетики призывают оплатить и накопленные с осени задолженности за электричество. Также недопустимо безучетное энергопотребление.

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электросетям-4

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Самовольное подключение к сетям электроснабжения, порча приборов учета, безучетное энергопотребление влечет за собой административную ответственность. Кроме возмещения ущерба энергоснабжающей организации, придется, к сожалению, оплатить штраф. Потребители, которые отказываются оплачивать штраф в добровольном порядке, будут подвергаться судебному разбирательству.

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электросетям-7

Специалисты призывают к законному потреблению электроэнергии и своевременной плате за нее. Каждый может сообщить о фактах самовольного и безучетного потребления электричества по короткому номеру 144.

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