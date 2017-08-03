Марианна Щеткина: «Рост доходов населения – одна из приоритетных задач в Беларуси»

Новости Беларуси. Рост доходов населения – одна из приоритетных задач в Беларуси. Ведь от этого напрямую зависит и демографическая динамика в стране. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также сейчас идет активная работа с целью выровнять формулу «работа-семья». Особенно это касается молодых пар, которые стремятся и в карьере преуспеть и детей завести.