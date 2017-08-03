Марианна Щеткина: «Рост доходов населения – одна из приоритетных задач в Беларуси»

Новости Беларуси. Рост доходов населения – одна из приоритетных задач в Беларуси. Ведь от этого напрямую зависит и демографическая динамика в стране. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также сейчас идет активная работа с целью выровнять формулу «работа-семья». Особенно это касается молодых пар, которые стремятся и в карьере преуспеть и детей завести.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Самое главное богатство – это, естественно, люди этого государства. Но и наши программы и вообще наши комплексный подход по обеспечению условий для того, чтобы дети в семье были, это ведущая позиция в мире.
В то же время в Беларуси отмечается очень высокий показатель дошкольных учреждений – местами обеспечено почти 100% детей.